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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم في واقعة التعدي على 4 تلاميذ بمدرسة هابي لاند

المتهم
المتهم
مصطفي رجب

قررت محكمة جنايات أوسيم المنعقدة بمحكمة زينهم، اليوم الاثنين، تأجيل نظر جلسة محاكمة المتهم في واقعة التعدي على 4 تلاميذ بمدرسة هابي لاند، وذلك على خلفية الاتهامات المنسوبة إليه في القضية، إلى 10 نوفمبر، لسماع الشهود.


تفاصيل القضية 

وكانت محكمة جنح أوسيم بالجيزة ، قضت بمعاقبة 4 مسؤولين بمدرسة هابي لاند للغات، سنة و6 أشهر وكفالة 1000 جنيه، بتهمة إخفاء الفيديو محل واقعة هتك عرض صغار بالمدرسة لأكثر من عام دون إبلاغ الجهات المختصة.


 

وقررت الجهات المختصة إحالة المتهمين في واقعة مدرسة هابي لاند للغات إلى المحاكمة أمام لاتهامهم بمشاركة المتهم الرئيسي المحبوس بتهمة هتك عرض صغار بإخفاء أدلة جريمته حيث لم يفصحوا عن فيديو الواقعة فور رؤيته.


 

وتضمنت مذكرة الإحالة كل من المالك الأساسي للمدرسة ومديرة المدرسة ووكيلة المدرسة ومسؤولة العلاقات العامة ناشرة الفيديو حيث أقرت الموظفات المتهمات في التحقيقات بعلمهن بالواقعة ومشاهدتهم مقطع الفيديو منذ شهر سبتمبر عام 2024 وعدم إفصاحهن عنه أو الإبلاغ عن المتهم بسبب تحذير المالك الأساسي للمدرسة لهم ولخشيتهن من فقدان أعمالهن.

محكمة جنايات أوسيم محاكمة المتهم في واقعة التعدي على 4 تلاميذ بمدرسة هابي لاند مدرسة هابي لاند

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