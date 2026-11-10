مستقبل وطن الأقصر يعقد اجتماعًا تنظيميًا لمناقشة خطة العمل وزيادة العضوية

عقدت أمانة العضوية بحزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، برئاسة إيهاب أحمد صفوت، أمين الأمانة، اجتماعًا تنظيميًا، بحضور الأستاذ محمد إبراهيم الصادق، أمين الحزب بالمحافظة، وبتنسيق الدكتور محمد عمران أمين التنظيم وذلك في إطار خطة الحزب لتطوير الأداء التنظيمي وتفعيل دور الأمانات المختلفة خلال المرحلة المقبلة.

وتناول الاجتماع مناقشة خطة عمل أمانة العضوية، وآليات تطوير منظومة العضوية، وتعزيز التواصل مع الأعضاء، والعمل على توسيع قاعدة المشاركة الحزبية واستقطاب الكوادر والعناصر الفاعلة بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأكد محمد إبراهيم أهمية الدور الذي تقوم به أمانة العضوية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية للعمل التنظيمي، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالتواصل المستمر مع الأعضاء، وتحديث قواعد البيانات، والعمل وفق آليات منظمة تضمن تعزيز الترابط بين مختلف المستويات التنظيمية.

ومن جانبه، استعرض الأستاذ إيهاب أحمد صفوت خطة الأمانة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا الحرص على تطوير منظومة العمل والتنسيق مع مختلف الأمانات والوحدات الحزبية لتحقيق الأهداف التنظيمية للحزب.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار العمل وتكثيف الجهود لتنفيذ خطة الأمانة بما يدعم انتشار الحزب وتفعيل دوره التنظيمي والمجتمعي بمحافظة الأقصر.