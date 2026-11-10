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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكرى ميلاده.. هنا ممدوح عبد العليم تُحيي ذكرى والدها برسالة مؤثرة

الفنانة الشابة هنا ممدوح عبد العليم، ذكرى عيد ميلاد والدها الفنان الراحل ممدوح عبد العليم
الفنانة الشابة هنا ممدوح عبد العليم، ذكرى عيد ميلاد والدها الفنان الراحل ممدوح عبد العليم
علا محمد

أحيت الفنانة الشابة هنا ممدوح عبد العليم، ذكرى عيد ميلاد والدها الفنان الراحل ممدوح عبد العليم، الذي وافق يوم 10 نوفمبر ،برسالة مؤثرة عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

ونشرت هنا مقطع فيديو ، وعلقت عليه بعبارة: "كل سنة وأنت الغائب الحاضر"، في إشارة إلى استمرار حضور والدها في حياتها رغم غيابه الجسدي.

وقالت هنا، في الفيديو إن هذا اليوم يعد عيد الميلاد الحادي عشر لوالدها بعد رحيله، مشيرة إلى أنها اختارت أن تقضي هذا اليوم في ممارسة أحد الأنشطة التي كانت تجمعها به، والتي كان يحبها هو أيضا، وهو ما منحها شعورا بالراحة والاطمئنان في هذا اليوم الصعب.

وأعربت عن اشتياقها الكبير لوالدها وحبها الذي لا ينقطع له، مؤكدة أنها لم تعد تشعر بالحزن على غيابه كما في السابق، لأنها على يقين بأنه دائما معها ويحيط بها، واختتمت رسالتها بتقبيله  قائلة: "كل سنة وأنت طيب".

الفنانة الشابة هنا ممدوح عبد العليم الفنان الراحل ممدوح عبد العليم مقطع فيديو

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