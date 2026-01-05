قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

ذكرى رحيل الفنان ممدوح عبد العليم.. مسيرة عطاء متميزة من "ليالي الحلمية" إلى "الضوء الشارد"

أ ش أ

تحل اليوم /الأثنين/ 5 يناير ذكرى رحيل الفنان القدير ممدوح عبد العليم الذي رحل عن عالمنا مطلع عام 2016 ، إثر أزمة قلبية مفاجئة بعد ممارسته التمارين الرياضية داخل إحدى الصالات.


ويعد ممدوح عبد العليم واحدا من أبرز نجوم الدراما التلفزيونية، حيث ارتبط بعلاقة قوية مع جمهوره بفضل حضوره المميز وكاريزمته الخاصة التي جعلته من أهم فناني جيله واستطاع من خلالها أن يترك بصمة واضحة في وجدان المشاهدين.


ولد الفنان الراحل ونشأ محبا للفن، وبدأ مشواره الفني في سن مبكرة من خلال برامج الأطفال في الإذاعة والتلفزيون قبل أن يتتلمذ على يد المخرجة إنعام محمد علي ثم المخرج الكبير نور الدمرداش الذي قدمه وهو طفل في مسلسل الجنة العذراء عام 1969 بمشاركة الفنانة كريمة مختار.


وحصل ممدوح عبد العليم على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية، وبدأ احتراف التمثيل فعليا مطلع ثمانينيات القرن العشرين من خلال مسلسل أصيلة عام 1980، لتتوالى بعد ذلك أعماله الدرامية البارزة من بينها "حب في الخريف"، "ليالي الحلمية"، "خالتي صفية"، "الدير" و،"الضوء الشارد " ،الذي جسد فيه شخصية رفيع بيه العزايزي والتي تعد من أكثر أدواره رسوخا في ذاكرة الجمهور.


على صعيد السينما شارك الفنان الراحل في عدد من الأفلام المهمة التي حققت نجاحا جماهيريا ونقديا من أبرزها" العذراء والشعر الأبيض"،" بطل من ورق"،" كتيبة الإعدام"،" سمع هس" و"الحرافيش" وحصل خلال مسيرته على عدة جوائز من بينها جائزة أفضل وجه جديد عن فيلم قهوة المواردي وجائزة البطولة المطلقة عن فيلم الخادمة من مهرجان الإسكندرية، بالإضافة إلى جائزة عن فيلم العذراء والشعر الأبيض.


ورغم نجاحه السينمائي فإن النجومية الحقيقية للفنان ممدوح عبد العليم تحققت من خلال الشاشة الصغيرة، وهو ما دفعه في عام 2000 إلى اتخاذ قرار اعتزال السينما والتفرغ بالكامل للدراما التلفزيونية.


على المستوى الشخصي تزوج الفنان الراحل من الإعلامية شافكي المنيري بعد قصة حب بدأت أثناء تسجيل إحدى الحلقات خلال مشاركته في مسلسل ليالي الحلمية وأنجبا ابنتهما الوحيدة هنا .
ويبقى ممدوح عبد العليم أحد الوجوه الفنية الخالدة في تاريخ الدراما لما قدمه من أعمال متميزة وشخصيات إنسانية لا تزال حاضرة في ذاكرة المشاهد العربي.

