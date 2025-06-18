أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء

يقدّم موقع "صدى البلد" لقرائه، خدمة التعرف على مواد البناء، خاصة الحديد و الاسمنت، خلال التعاملات اليوم، الأربعاء 18 يونيو 2025، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض المواقع المتخصصة.

أسعار الحديد اليوم:





حديد عز: 38,500.00 جنيه للطن.





حديد بشاي: 37,850.00 جنيه للطن.





حديد المصريين: 37,500 جنيه للطن.





حديد العتال: 36,000 جنيه للطن.





حديد العشري: 36,200 جنيه للطن.





حديد المعادي: 36,200 جنيه للطن.





حديد الكومي: 35,000 جنيه للطن.





حديد المراكبي: 37,500 جنيه للطن.





حديد سرحان: 34,500 جنيه للطن.







أسعار الأسمنت اليوم:





أسمنت السويدي: 4,275.00 جنيهًا للطن.





أسمنت حلوان: 4150 جنيهًا للطن.





أسمنت السويس: 4,160.00 جنيهًا للطن.





أسمنت الفهد: 4,050.00 جنيهًا للطن.





أسمنت المخصوص: 4,150.00 جنيه للطن.





أسمنت النصر: 4,110.00 جنيهًا للطن.