وليد سويدة: مصر سوق واعدة للاستثمار العقاري والصناعي والفندقي

شارك الدكتور وليد سويدة، رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، في جلسة خاصةً بمعرض ومؤتمر Big 5 Construct Egypt، حول الفرص الاستثمارية في مصر وكيفية تحفيزها.

وأكد "سويدة"، في كلمته، أن السوق المصرية تشهد طلبا متزايدا على جميع مجالات القطاع العقاري والصناعي والفندقي، حيث تعد من المجالات الاستثمارية والاقتصادية الواعدة في مصر.

وأوضح أن القطاع العقاري محرك رئيسي للاقتصاد المصري، حيث يسهم بحوالي 20% من حجم الناتج القومي، كما يستوعب نسبة كبيرة من العمالة، إلي جانب تأثيره الإيجابي في قطاعات مرتبطة به مثل مواد البناء والتشطيبات والأثاث وغيرها، مما يجعله من القطاعات الاقتصادية الحيوية.

ولفت إلى أهمية المشروعات التي نفذتها الدولة في مجالات البنية التحتية والمدن الجديدة والتي ساهمت بقوة في تطوير القطاع العقاري في مصر.

وقال إن مشروعات القومية للطرق وفي البنية التحتية ساهمت في زيادة الطلب من المستثمرين العقاريين والمطورين على كثير من المناطق، سواء العلمين والسخنة والغردقة والعاصمة الإدارية، حيث خلقت طلبا حقيقيا للاستثمار في هذه المناطق.

وأضاف أن القطاع الصناعي يمتلك فرصا استثمارية واعدة في مصر، خاصةً بعد التعويم وسعر العمالة الأقل من نظيرتها في الدول المنافسة لمصر في الاستثمار الصناعي.

وشدد على أهمية قيام الدولة بوضع رؤية واضحة ومحددة للاستثمار في مجالات القطاع العقاري والصناعي والفندقي لمدة 5 سنوات بما يمكن المستثمرين من تحديد ودراسة احتياجات الأسواق.

كما لفت إلى أهمية تشجيع إقامة المصانع التكميلية، حيث إن لها دورا محورياً في خدمة النشاط الاقتصادي الإنتاجي والاقتصاد القومي من خلال ترشيد الاستيراد وتوفير احتياجات ومستلزمات المصانع الكبرى، وبالتالي زيادة الإنتاج وفرص التشغيل والعمالة المصرية.

وأكد أن لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال في هذا الصدد تتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في تحديد ما هي المنتجات التي يمكن تصنيعها في مصر، وأيضا بدائل المنتجات المستوردة في السوق المحلية لتشجيع المنتج المصري، إلى جانب تحديد خريطة بالفرص في التصنيع المحلي بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأشار إلى أن القطاع السياحي من القطاعات الواعدة في مصر، كما أن الدولة بدأت جديا في تطوير هذا القطاع من خلال مبادرات لإنشاء الفنادق والبنية التحتية وغيرها لأهميته في توفير العملة الصعبة وانتعاش الاقتصاد المصري.

وشدد على أهمية استخدام التطبيقات الحديثة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجالات الاستشارات الهندسية والتطوير العقاري بهدف تطوير أداء المهندسين، مطالبا بتدريس مناهج متخصصة في الذكاء الاصطناعي بالجامعات المصرية بشكل أوسع.