الدولار بـ 50.60 جنيه .. متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر

واصلت أسعار العملات الأجنبية في مصر تراجعها اليوم، بعد موجة من الارتفاعات سجلتها مستهل تعاملات الأسبوع، متأثرة بالتوترات الإقليمية الناتجة عن الهجوم الإسرائيلي على إيران صباح الجمعة الماضي، بينما عاود الدولار الصعود نهاية تعاملات الأربعاء.

ويستعرض موقع “صدى البلد” متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر، خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.



سعر صرف الدولار في مصر اليوم الأربعاء

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 50.50 جنيه.

سعر البيع: 50.60 جنيه.



وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 32.66 جنيه.

سعر البيع: 32.95 جنيه.



وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 36.88 جنيه.

سعر البيع: 37.07 جنيه.



أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الأربعاء

بلغ سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 57.94 جنيه.

سعر البيع: 58.30 جنيه.



وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 67.78 جنيه.

سعر البيع: 68.18 جنيه.



بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 61.73 جنيه.

سعر البيع: 62.05 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الأربعاء

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 7.02 جنيه.

سعر البيع: 7.04 جنيهات.



وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 34.72 جنيه.

سعر البيع: 34.94 جنيه.