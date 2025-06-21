قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لتأمين احتياجات الدولة .. رئيس الوزراء يتفقد سفينة التغييز بمنطقة السخنة
استعن بالله.. الأوقاف تقدم نصائح لطلاب الثانوية خلال الامتحانات
هجوم جوي على العمق الإيراني.. 50 مقاتلة إسرائيلية تقصف منشآت حساسة
جيش الاحتلال يعلن اغتيال أحد قادة الحرس الثوري الإيراني
احذر إهمال نظافته.. مبرد المياه يتحول إلى مصدر للبكتيريا في الصيف
تعديلات سرية بخطة توزيع رؤساء بعض لجان امتحانات الثانوية العامة لمكافحة الغش
الموجة الأخطر.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة مع بداية الصيف
فضل شهر المحرم ولماذا يتصدر السنة الهجرية؟.. الأزهر يوضح
الذهب يتجه لأول خسارة ويسجل انخفاضاً بأكثر من 2% خلال الأسبوع
رئيس الوزراء يتفقد تجهيزات البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي بالسخنة
رئيس الوزراء يتفقد سفينة تغييز الغاز الطبيعي المسال بالسخنة
مواجهة الحسم.. موعد مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي بمونديال للأندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تعرف على سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 21-6-2025

دولار
دولار
ولاء عبد الكريم

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 21-6-2025، على مستوى السوق الرسمية بدون أي تغيير.

وبلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.07 جنيها للشراء و 50.17 جنيها للبيع في بنك التنمية الصناعية.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.55 جنيها للشراء و 50.65 جنيها للبيع في بنك التعمير والاسكان.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.58 جنيها للشراء و 50.68 جنيها للبيع في بنك قطر الوطني QNB.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.6 جنيها للشراء و 50.7 جنيهها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، العربي الدولي، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، HSBC،القاهرة، الكويت الوطني، ميدبنك، فيصل الاسلامي، المصري لتنمية لصادرات، البركة، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول،التجاري الدولي CIB، مصر، الأهلي المصري".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.61 جنيها للشراء و50.71 جنيها للبيع في بنكي " الاسكندرية، نكست".

وصل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.65 جنيها للشراء و 50.75 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار الدولار بنك العربي الدولي مصرف أبوظبي الاسل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

جنون الذهب.. مفاجأة في سعر عيار 21 اليوم السبت

صورة أرشيفية

عايش لوحده وعمره 75 عاما.. مقتل طبيب شهير داخل منزله بطنطا .. والتحفظ على الخادمة

المعاشات

صدق الرئيس عليها وتضمنتها الموازنة.. زيادة المعاشات 15% من يوليو

شجون الهاجري

نشأت لقيطة وظهرت بفيديو صادم.. معلومات عن شجون الهاجري بعد ضبطها بمخدرات

ترامب

ترامب عن سد النهضة: شُيد بتمويل غبي من أمريكا وقلل من تدفق نهر النيل

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم السبت في البنوك

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم السبت في البنوك

احمد سعد

مقطورة طيرتني.. أول تعليق من أحمد سعد بعد تعرضه لحادث

بوتين

بوتين: اتفاق مع إيران لبناء مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر

بالصور

ريفيان تستدعي آلاف السيارات بسبب عيب خطير

ريفيان
ريفيان
ريفيان

احذر إهمال نظافته.. مبرد المياه يتحول إلى مصدر للبكتيريا في الصيف

خطوات تنظيف مبرد المياه بطريقة آمنة
خطوات تنظيف مبرد المياه بطريقة آمنة
خطوات تنظيف مبرد المياه بطريقة آمنة

احذر رعشة اليدين.. نقص هذه الفيتامينات قد يكون السبب

نقص فيتامينات يتسبب في رعشة اليدين
نقص فيتامينات يتسبب في رعشة اليدين
نقص فيتامينات يتسبب في رعشة اليدين

الأغرب.. سائق لمرافقة سيارات تسلا ذاتية القيادة خوفًا من الحوادث

تسلا
تسلا
تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المزيد