رسميا.. سعر الدولار يصعد إلى 51 جنيها في جميع البنوك

ارتفع سعر صرف الدولار الآن في جميع البنوك العاملة في مصر ووصل إلى مستوى الـ 51 جنيها للدولار الواحد حاليا.

أسعار الدولار في مستهل تعاملات اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع الجاري، ضمن نشرته الخدمية

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني 50.90 جنيه للشراء و51 جنيه للبيع.



سعر الدولار في أبو ظبي الإسلامي 50.90 جنيه للشراء و51 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي 50.88 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان



سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع



سعر الدولار في بنك قطر الوطني 50.81 جنيه للشراء و50.91جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 50.80 جنيه للشراء و50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه



سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك نكست 50.80 جنيه للشراء و50.90 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك القاهرة50.78 جنيه للشراء و50.88 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.78 جنيه للشراء و50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.77 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول 50.77 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 50.77 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك البركة 50.75 جنيه للشراء و 50.85 جنيه للبيع.