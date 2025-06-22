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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد ارتفاعه .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

جنيهات ذهب
جنيهات ذهب
آية الجارحي

تحركت أسعار الذهب في اطار محدود حيث شهدت ارتفاعًا طفيفًا في الأسواق المحلية، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن تراجعت الأوقية بنسبة 1.8% في ختام تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة، رغم تجدد التوترات في الشرق الأوسط واشتداد المواجهات العسكرية.

 سعر الجنيه الذهب الآن 

وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن 38.400 جنيه، بدون دمغة ومصنعية.

سعر الذهب في مصر اليوم  الأحد 21-6-2025
 

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الأحد 21-6-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كافة محلات الصاغة.

 

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 3368 دولارًا للأوقية.

 

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4114 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4800 جنيه بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل  5486 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر  38.400 جنيه.

وأكد شريف سامي، رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، على أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق. 


أوضح “شريف سامي، رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا”، أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

أضاف أن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها. 

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد
أسعار الذهب في مصر

وأشار رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، إلى أن أحدًا لا يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.

وتابع أنه “مقارنة بالستينيات والتسعينيات، الدولار فقد الكثير من قوته الشرائية، في حين أن الذهب حافظ على قيمته، مما يعكس تراجع معظم العملات أمام المعدن النفيس.”

في سياق متصل، نوه سامي بأن هناك أسهمًا في السوق المصري توفر عوائد تصل إلى 25% و26%، مؤكدًا على ضرورة تنويع الاستثمارات بين الأسهم، الذهب، والشهادات البنكية، لتقليل المخاطر وتعظيم العوائد، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

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