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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه رسميا في مصر اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

ارتفع سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر على مطلع تعاملات الأسبوع الحالي.

ويرصد موقع “صدى البلد”سعر الدولار، أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 23 يونيو 2025، وفقًا لآخر تحديث في البنوك القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو 50.90 جنيه للشراء و51 جنيه للبيع.

وقفز سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الأهلي الكويتي ليسجل  نحو 50.80 جنيه للشراء و50.90 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (تنمية الصادرات، نكست، قطر الوطني)  لنحو 50.77 جنيه للشراء و 50.87 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (الشركة المصرفية الدولية، الأهلي المتحد)  لنحو 50.76 جنيه للشراء و 50.86 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك( الأهلي،العربي الأفريقي، كريدي أجريكول، قناة السويس، الإسكندرية، اتش اس بي سي"HSBC"، المصرف العربي، فيصل الإسلامي، التجاري الدولي CIB، مصر، البركة، نكست، أبوظبي الأول،الكويت الوطني، المصرف المتحد، أبوظبي التجاري ) نحو 50.75 جنيه للشراء و 50.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التعمير والإسكان نحو 50.60 جنيه للشراء و 50.70 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التنمية الصناعية  نحو 50.07 جنيه للشراء و 50.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الإثنين 

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في البنك المركزي المصري نحو 50.73  جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الإثنين

50.90 جنيه للشراء

أقل سعر بيع للدولار اليوم الإثنين 

50.70 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار اليوم الإثنين 

50.81 جنيه للبيع

سعر الدولار في الجمارك اليوم الإثنين 

50.31 جنيه. 

سعر الدولار البنك الأهلي بنك التعمير والإسكان الجنيه المصري بنك التنمية الصناعية

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