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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 21-6-2025

دولار امريكي
دولار امريكي
آية الجارحي

استقر  سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 21-6-2025، في جميع البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم 


ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدولار اليوم الأحد 21 يونيو 2025، ضمن نشرته الخدمية.
سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 50.64 جنيه للشراء و50.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم


سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك نكست 50.61 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك الاسكندرية 50.61 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع.

 البنك الاهلي المصري


سعر الدولار في البنك الاهلي المصري  50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان 


سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري  50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي  50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك البركة 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك مصر


سعر الدولار في بنك مصر 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.


سعر الدولار في تنمية الصادرات 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.


سعر الدولار في المصرف المتحد  50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك قطر الوطني  50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع
 

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