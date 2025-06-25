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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أحدث أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025.

تفاصيل أسعار العملات اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 50.02 جنيه للشراء و50.10 جنيه للبيع.


أما اليورو الأوروبي، فبلغ سعره 58.04 جنيه للشراء و58.17 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 68.08 جنيه للشراء و68.22 جنيه للبيع.

أما العملات العربية، فسجل الريال السعودي نحو 13.33 جنيه للشراء و13.36 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 163.51 جنيه للشراء و163.89 جنيه للبيع.

أسعار العملات سعر الدولار الأمريكي الدولار اليورو الأوروبي

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