سعر الدولار اليوم 25-6-2025

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه، استقرارا مع أول تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 25-6-2025؛ علي مستوي البنوك العاملة في مصر.

تحديث الدولار اليوم

مع اغلاق تعاملات أمس الثلاثاء، فقد سعر الدولار مقابل الجنيه 63 قرشا في المتوسط من قيمته في معظم البنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنك المركزي المصري حوالي 50 جنيها للشراء و 50.1 جنيها للبيع

أقل سعر اليوم

ووصل أقل سعر سجله الدولار نحو 49.9 جنيها للشراء و50 جنيها للبيع في بنكي " المصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.92 جنيها للشراء و 50.02 جنيها للبيع في بنك التعمير والاسكان

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.98 جنيها للشراء و 50.12 جنيها للبيع في بنك التنمية الصناعية

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.94 جنيها للشراء و 50.04 جنيها للبيع في بيت التمويل الكويتي

سعر في معظم البنوك

وسجل سعر الدولار في معظم البنوك مقابل الجنيه نحو 50 جنيها للشراء و 50.1 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني، ابوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، نكست، ابوظبي الاول،HSB، كريدي أجريكول، المصرف المتحد، الاسكندرية، التجاري الدولي CIB، ميد بنك، القاهرة، المصرف العربي الدولي، قناة السويس، الأهلي المصري، مصر، البركة، الأهلي الكويتي،البركة، العربي الافريقي الدولي،فيصل الاسلامي، سايب"

أعلي سعر

بلغ اعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.65 جنيها للشراء و 50.75 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.55 جنيها للشراء و 50.75 جنيها للبيع في بنك قطر الوطني QNB.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.63 جنيها للشراء و 50.73 جنيها للبيع في بنك الامارات دبي الوطني