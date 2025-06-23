سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري الإثنين 23 يونيو 2025

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري .. عاود سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري الارتفاع في نهاية تعاملات اليوم الإثنين 23 يونيو 2025، إذ سجل سعره في بنك مصر نحو 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي: 50.73 جنيه للشراء، 50.87 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك العربي الإفريقي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك العربي الإفريقي: 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة: 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة: 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان: 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.