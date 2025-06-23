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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية في مصر

أسعار العملات الأجنبية في مصر
أسعار العملات الأجنبية في مصر
علياء فوزى

واصلت أسعار العملات الأجنبية في مصر، ارتفاعها بمستهل تعاملات الأسبوع، واستمر صعود الدولار مسجلا زيادة بقيمة 25 قرشا مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي.

ويستعرض موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر،  خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 23 يونيو 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.


سعر صرف الدولار في مصر اليوم الإثنين

سجل سعر صرف الدولار  مقابل الجنيه المصري  اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 50.75 جنيه.

سعر البيع: 50.85 جنيه.

وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري  اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 32.72 جنيه.

سعر البيع: 33.02 جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري  اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 36.91 جنيه.

سعر البيع: 37.14 جنيه.
 

أسعار العملات الأوروبية في مصر  اليوم الإثنين

بلغ سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري  اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 58.31 جنيه.

سعر البيع: 58.69 جنيه.
 

وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 68.21 جنيه.

سعر البيع: 68.70 جنيه. 

بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين  :

سعر الشراء: 62 جنيه.

سعر البيع: 62.36 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية في مصر  اليوم الإثنين

سجل سعر اليوان الصيني  أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 7.06 جنيه

سعر البيع: 7.08 جنيهات.

وسجل سعر 100 ين ياباني  أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين :

سعر الشراء: 34.71 جنيه.

سعر البيع: 35.03 جنيه

تخفيض سعر الفائدة

يشار إلى أن البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي لتهبط بذلك من مستوياتها المرتفعة.

وخفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الثالث لهذا العالم أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24% و25% و24.5%، على الترتيب. 

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.5%.

العملات الأجنبية أسعار العملات الأجنبية اليوم سعر صرف الدولار سعر اليورو أسعار العملات

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