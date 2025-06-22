الدولار يواصل الارتفاع.. أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم في مصر

واصلت أسعار العملات الأجنبية في مصر ، ارتفاعها مستهل تعاملات الأسبوع، واستمر صعود الدولار مسجلا زيادة بقيمة 25 قرشا اليوم.

ويستعرض موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر، خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 22 يون يو 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.



سعر صرف الدولار في مصر اليوم الأحد

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 50.75 جنيه.

سعر البيع: 50.85 جنيه.

وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 32.72 جنيه.

سعر البيع: 33.02 جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 36.91 جنيه.

سعر البيع: 37.14 جنيه.



أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الأحد

بلغ سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 58.31 جنيه.

سعر البيع: 58.69 جنيه.



وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 68.21 جنيه.

سعر البيع: 68.70 جنيه.

بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم :

سعر الشراء: 62 جنيه.

سعر البيع: 62.36 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الأحد

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 7.06 جنيه

سعر البيع: 7.08 جنيهات.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 34.71 جنيه.

سعر البيع: 35.03 جنيه.