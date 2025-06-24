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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 24-6-2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 24-6-2025

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

ارتفع سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر مطلع تعاملات الأسبوع الحالي.

ويرصد موقع “صدى البلد”، سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، وفقًا لآخر تحديث في البنوك القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في البنوك اليوم 

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي لنحو 50.90 جنيه للشراء و51 جنيها للبيع.

وقفز سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الأهلي الكويتي ليسجل  نحو 50.80 جنيه للشراء و50.90 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (تنمية الصادرات، نكست، قطر الوطني) لنحو 50.77 جنيه للشراء و 50.87 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (الشركة المصرفية الدولية، الأهلي المتحد) لنحو 50.76 جنيه للشراء و 50.86 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (الأهلي، العربي الإفريقي، كريدي أجريكول، قناة السويس، الإسكندرية، إتش إس بي سي HSBC، المصرف العربي، فيصل الإسلامي، التجاري الدولي CIB، مصر، البركة، نكست، أبو ظبي الأول، الكويت الوطني، المصرف المتحد، أبو ظبي التجاري) نحو 50.75 جنيه للشراء و 50.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التعمير والإسكان نحو 50.60 جنيه للشراء و 50.70 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التنمية الصناعية  نحو 50.07 جنيه للشراء و 50.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء، في البنك المركزي المصري لنحو 50.73 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الثلاثاء

50.90 جنيه للشراء

أقل سعر بيع للدولار اليوم الثلاثاء

50.70 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار اليوم الثلاثاء

50.81 جنيه للبيع

سعر الدولار في الجمارك اليوم الثلاثاء

50.31 جنيه للبيع

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