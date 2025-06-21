مدبولي: سفينة تغييز الغاز تعكس التزام الدولة بتأمين احتياجات الصيف

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن سفينة تغييز الغاز الطبيعي المسال "Energos Eskimo" تمثل خطوة هامة في تأمين إمدادات الغاز الطبيعي محليًا، مشيرًا إلى أهمية هذه المشروعات الاستراتيجية في مواجهة فترات الذروة خلال فصل الصيف.

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تعزيز قدرات الاستيراد بسفن جديدة

أوضح مدبولي ، في مؤتمر صحفي أن هذه السفينة تعد الثانية من نوعها في ميناء العين السخنة بعد السفينة الأولى "Hoegh Galleon" التي دخلت الخدمة العام الماضي، ضمن خطة الدولة لتشغيل أربع سفن تغييز بهدف زيادة قدرات استيراد الغاز الطبيعي المسال وتعزيز أمن الطاقة في البلاد.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، سفينة تغييز الغاز الطبيعي المسال "Energos Eskimo"، الراسية في ميناء العين السخنة، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز أمن الطاقة، وضمان استدامة إمدادات الغاز الطبيعي للسوق المحلية، خاصة مع قرب حلول فصل الصيف.

رافق رئيس الوزراء خلال الجولة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب عدد من قيادات قطاع البترول.

وفي مستهل الجولة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تسابق الزمن لتأمين احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي، من خلال دعم البنية التحتية لاستقبال الغاز المسال المستورد.

وأوضح أن ذلك يأتي في ظل تصاعد الطلب على الغاز خلال شهور الصيف، وضمن إجراءات تكاملية تنفذها الوزارات المعنية لضمان استقرار الشبكة الكهربائية، لا سيما بعد التطورات الإقليمية الأخيرة، وعلى رأسها العملية العسكرية الإسرائيلية داخل إيران.

أشار مدبولي إلى أن دعم مشروعات تغييز الغاز يهدف إلى رفع كفاءة ومرونة منظومة الإمداد بالغاز الطبيعي، وتعزيز قدرة الدولة على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة داخليًا، بما يحقق الاستقرار في الطاقة ويدعم خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.