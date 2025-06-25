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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

344 مقابل 79.. نتيجة تصويت مجلس النواب الأمريكي بشأن عزل ترامب

ترامب
ترامب
قسم الخارجي

أحبط مجلس النواب الأمريكي تحرك سيناتور ديمقراطي لعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه، بعدما اتخذ قرارًا بقصف إيران دون إذن مسبق من الكونجرس.

وصوّت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، ضد تحرّك لعزل ترامب بتهمة "إساءة استخدام السلطة"، وجاء التحرك المفاجئ بمبادرة من النائب الديمقراطي آل جرين من ولاية تكساس، علمًا بأن حزبه انقسم بشأن المبادرة، إذ انضم معظم الديمقراطيين إلى الأغلبية الجمهورية للتصويت على تأجيل النظر في القرار، بينما أيّد عشرات الديمقراطيين مسعى غرين.

وأسفر تصويت مجلس النواب الأمريكي عن معارضة 344 للمبادرة مقابل 79 مؤيدًا لها، وأوضح جرين قبل التصويت: "أفعل هذا لأن لا شخص واحد يجب أن يمتلك السلطة لدفع أكثر من 300 مليون شخص في الحرب من دون التشاور مع الكونجرس".

مجلس النواب الأمريكي عزل ترامب آل جرين الكونجرس قصف ايران

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