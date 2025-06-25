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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئاسة العراقية: ندعم جهود ترسيخ الأمن ونحذر من جر المنطقة لنزاع مفتوح

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن الرئاسة العراقية أعلنت اليوم عن دعمها الكامل لكل خطوة من شأنها ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدة بالجهود التي يبذلها الوسطاء الدوليون من أجل وقف التصعيد وإنهاء النزاعات الإقليمية، في إشارة إلى التطورات الجارية في المنطقة وخاصة الملف الإيراني.

دعوة لضبط النفس وتفويت الفرصة على مشروع الفوضى

وأكدت الرئاسة في بيان رسمي على أهمية ضبط النفس وتجنب أي تصعيد جديد، محذرة من أن إسرائيل تسعى إلى جر إيران والمنطقة إلى نزاع مفتوح يخدم مشروعها التوسعي ويهدد استقرار الشرق الأوسط.

وأضاف البيان أن العراق يقف إلى جانب المساعي الهادفة إلى تفكيك بؤر التوتر بالحوار والدبلوماسية، ويدعو الأطراف كافة إلى تفويت الفرصة على المشاريع التي تسعى إلى زعزعة أمن المنطقة وإشعال حرب شاملة.

قناة القاهرة الإخبارية الرئاسة العراقية إسرائيل

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