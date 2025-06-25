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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

1000 جنيه نزول دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

عيار 21 يخسر 300 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم
عيار 21 يخسر 300 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم
عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب في السوق تراجعًا كبيرًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025، حيث تأثرت الأسعار المحلية بالهبوط الحاد في الأسواق العالمية، بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مما أدى إلى تراجع الإقبال على الذهب كملاذ آمن في ظل انخفاض حدة التوترات الجيوسياسية.

انخفاض سعر الذهب 300 جنيه 

وفقًا للمؤشرات الرسمية بسوق الصاغة، سجل سعر جرام الذهب انخفاضًا يتراوح بين 100 و120 جنيهًا مقارنة بمستويات بداية الأسبوع، ما يعكس واحدة من أكبر موجات التراجع السعري منذ أسابيع، بينما هبط بقيمة 300 جنهي من اعلى سعر وهو 5000 جنيه.

وتراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 1000 جنيه دفعة واحدة، مما يعكس حجم التذبذب الكبير في حركة السوق.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 

وجاءت أسعار الذهب في السوق كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 5360 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا – سجل 4690 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18 وصل إلى 4020 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 14 بلغ 3127 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب انخفض إلى 37520 جنيهًا

أسعار الذهب العالمية تتراجع إلى 3325 دولارًا للأونصة

على الصعيد العالمي، انخفضت أسعار الذهب إلى 3325 دولارًا للأونصة، متأثرة بتحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين، خاصة بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، والذي هدّأ من المخاوف الجيوسياسية في المنطقة، وهو ما أدى إلى تراجع الطلب على الذهب كمخزن للقيمة في أوقات الأزمات.

آراء تجار الذهب حول الانخفاض الحاد

وصف تجار في سوق الذهب الانخفاض الحالي في الأسعار بأنه من بين أكبر التراجعات اليومية منذ فترة طويلة، وأشاروا إلى أن السوق يشهد حاليًا حالة ترقب شديد لتطورات أسعار الدولار، والتي تُعد من العوامل المؤثرة بشكل مباشر في حركة أسعار الذهب محليًا.

فرصة للشراء أم تهديد للادخار؟

ورغم التراجع الحاد، أبدى بعض التجار تفاؤلًا بشأن حركة السوق، معتبرين أن الأسعار الحالية تُشكل فرصة مناسبة للشراء، خاصة للمقبلين على الزواج أو الباحثين عن الاستثمار الآمن. 

وأكدوا أن حالة الهدوء النسبي في الأسواق قد لا تستمر طويلًا، إذ أن أي مستجدات سياسية أو بيانات اقتصادية مفاجئة قد تدفع الأسعار للارتفاع مجددًا.

أسعار الذهب الذهب سعر الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 18

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