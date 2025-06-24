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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24-5-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

عوض سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا خسارته مع ختام تعاملات مساء اليوم الثلاثاء الموافق 24-6-2025 داخل محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب عيار 21

وارتفع سعر أشهر عيار ذهب اليوم نحو 20 جنيها في المتوسط  داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لعيار 21 اليوم 

وتضمن آخر تحديث سجله سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4670 جنيها للبيع و4700 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

وصعد سعر جرام الذهب في محلات الصاغة علي مستوي الاعيرة الذهبية قبل قليل، بمقدار 20 جنيها في المتوسط.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5337 جنيها للبيع و5371جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا لنحو 4670 جنيها للبيع و4700 جنيه للشراء.

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الاعيرة الذهبية نحو 4002 جنيه للبيع و4028 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3113 جنيها للبيع و3133 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب مساء اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3316 دولارا للبيع و3317 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب مساء اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب لنحو 37.36 ألف جنيه للبيع و37.6 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب في السوق العالمية

يأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع تراجع طفيف في سعر أونصة الذهب عالميًا، حيث سجلت الأوقية نحو 3,351 دولارًا، ما يعادل قرابة 169,300 جنيه مصري، وسط ترقب المستثمرين لتوجهات السياسة النقدية الأمريكية وتأثيرها المحتمل على أسعار الذهب خلال النصف الثاني من العام.

ويؤكد خبراء الذهب أن حركة الأسعار في السوق المحلية باتت أكثر تماسكًا خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل تراجع المضاربات وتحسن نسب المعروض، متوقعين استمرار هذا الاتجاه ما لم تطرأ تقلبات قوية على سعر صرف الجنيه أو السوق العالمية.

من جانبهم، يشير تجار الذهب إلى أن الجنيه الذهب يظل أحد أبرز أشكال الادخار والاستثمار لدى الأفراد، خاصة في فترات التقلبات الاقتصادية، نظرًا لسهولة تداوله وارتفاع الإقبال عليه مقارنة بباقي المشغولات الذهبية.

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