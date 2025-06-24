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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يتراجع بشكل مفاجئ

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد غالي

تراجعت أسعار الذهب في مصر بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم، بعد موجة من الارتفاعات المتتالية التي شهدها السوق المحلي خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع القفزات التي سجلها المعدن الأصفر عالميا.

أسعار الذهب في مصر

هذا التراجع المفاجئ أعاد شراء الذهب، خاصة بين المقبلين على الزواج والمستثمرين الباحثين عن أدوات آمنة لحفظ قيمة أموالهم وسط المشهد الاقتصادي العالمي.

الذهب يسجل تراجعا ملحوظا

فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولا بين المواطنين، نحو 4680 جنيها للبيع و4650 جنيها للشراء، بعدما كان قد تجاوز 4850 جنيها في تعاملات أمس، ما يمثل انخفاضا يتجاوز 170 جنيها في أقل من 24 ساعة.

الذهب

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

عيار 24: 5349 جنيها للبيع – 5314 جنيها للشراء
عيار 22: 4903 جنيها للبيع – 4871 جنيها للشراء
عيار 21: 4680 جنيها للبيع – 4650 جنيها للشراء
عيار 18: 4011 جنيها للبيع – 3986 جنيها للشراء
عيار 14: 3120 جنيها للبيع – 3100 جنيها للشراء
عيار 12: 2674 جنيها للبيع – 2657 جنيها للشراء
الأونصة: 166359 جنيها للبيع – 165293 جنيها للشراء
الجنيه الذهب: 37440 جنيها للبيع – 37200 جنيها للشراء
سعر الأونصة عالميا: 3311.26 دولار

أسعار الذهب أمس في مصر

وجاءت أسعار الذهب أمس في مصر داخل محلات الصاغة (بدون مصنعية) على النحو التالي:

عيار 24: 5543 جنيها للبيع – 5509 جنيها للشراء
عيار 22: 5081 جنيها للبيع – 5050 جنيها للشراء
عيار 21: 4850 جنيها للبيع – 4820 جنيها للشراء
عيار 18: 4157 جنيها للبيع – 4131 جنيها للشراء
عيار 14: 3233 جنيها للبيع – 3213 جنيها للشراء
عيار 12: 2771 جنيها للبيع – 2754 جنيها للشراء
الأونصة: 172402 جنيها للبيع – 171336 جنيها للشراء
الجنيه الذهب: 38800 جنيها للبيع – 38560 جنيها للشراء
سعر الأونصة عالميا: 3368.76 دولارا

مقارنة مع أسعار الذهب أمس

شهدت أسعار الذهب أمس ارتفاعا كبيرا، حيث سجل عيار 21 نحو 4850 جنيها للبيع و4820 جنيها للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 38800 جنيها، والأونصة 172402 جنيها للبيع.

الجنيه الذهب.. الخيار المفضل للادخار

يواصل الجنيه الذهب جذب اهتمام المصريين كأداة ادخارية مميزة، نظرا لانخفاض تكاليف تصنيعه مقارنة بالمشغولات الذهبية، فضلا عن سهولة تداوله وسرعة تصريفه، ما يجعله خيارا مفضلا في ظل الاضطرابات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

تنوع العيارات لتلبية الأذواق والاستخدامات

يشهد سوق الذهب تنوعا في العيارات لتناسب مختلف الفئات:
عيار 24: الأنقى بنسبة نقاء تقترب من 99.99% ويستخدم في السبائك
عيار 21: الأكثر شيوعا ويستخدم في الجنيهات الذهب والمشغولات التقليدية
عيار 18: يجمع بين المتانة والشكل الجمالي، ويستخدم في المجوهرات الحديثة

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في مصر

تتأثر أسعار الذهب محليا بعدة عوامل، أبرزها:
حركة أسعار الأونصة في الأسواق العالمية
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
معدلات الطلب والعرض في السوق المحلي
الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية
توجهات البنوك المركزية حول الفائدة والسياسات النقدية

الأسواق العالمية ترفع الأسعار محليا

على المستوى العالمي، ارتفعت أسعار الأونصة خلال الأيام الماضية إلى 3446 دولارا، وهو أعلى مستوى في شهرين، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، مما عزز من الطلب على الذهب كأداة تحوط.

وأكد رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية أن تحركات الأسعار المحلية لا ترتبط فقط بالسوق العالمي، بل تتأثر أيضا بسعر الدولار محليا، مرجحا استمرار الاتجاه الصعودي في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة إذا استمرت العوامل المؤثرة في التصاعد.

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