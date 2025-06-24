الحق اشتري.. توقعات برلمانية بارتفاع أسعار الذهب

توقعت النائب إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تشهد الفترة المقبلة مواصلة لارتفاع أسعار الذهب، وذلك في ضوء الظروف الاقتصاية الراهنة، مشيرة إلى أن الأوضاع العالمي والصرارعات الإقليمية تفرض واقعًا اقتصاديًا سعبًا على أغلب الدول ومن بينها مصر.

توقعات بارتفاع أسعار الذهب

وأضافت “متى”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن سعر الذهب شهد خلال الأشهر الماضية موجات من الارتفاع المتتالي، مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة الحرب بين إيران وإسرائيل، وكذلك حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، وهو ما يجعل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين، ويدفع الأسعار للصعود بشكل مستمر.

وأوضحت أن تحرك الدولار أمام الجنيه المصري، وقرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، من أبرز العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في سوق الذهب محليًا، مشيرة إلى أن كثيرًا من المواطنين اتجهوا مؤخرًا لشراء الذهب كوسيلة للحفاظ على قيمة أموالهم، خاصة في ظل التضخم وارتفاع الأسعار.

وأكدت عضو مجلس النواب أن الطلب المحلي المتزايد على الذهب أيضًا ساهم في رفع أسعاره داخل السوق المصرية، فضلًا عن الرسوم والضرائب المفروضة على المشغولات الذهبية والتي تؤثر بدورها على السعر النهائي للمستهلك، داعية في الوقت نفسه إلى دراسة آليات دعم الصناعات الحرفية المرتبطة بالذهب وتشجيع التصدير لتوفير العملة الأجنبية.

واختتمت النائبة إيفلين متى تصريحاتها بالتأكيد على أهمية استمرار الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، مطالبة الحكومة بوضع سياسات توازن بين حماية المستهلك، وتحفيز الاستثمار في قطاع الذهب باعتباره أحد الموارد المهمة التي يمكن أن تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

أسعار الذهب اليوم

وفيما يلي أحدث أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية وفقًا لآخر تحديث: