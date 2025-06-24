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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الحق اشتري.. توقعات برلمانية بارتفاع أسعار الذهب

سعر الذهب
سعر الذهب
عبد الرحمن سرحان

توقعت النائب إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تشهد الفترة المقبلة مواصلة لارتفاع أسعار الذهب، وذلك في ضوء الظروف الاقتصاية الراهنة، مشيرة إلى أن الأوضاع العالمي والصرارعات الإقليمية تفرض واقعًا اقتصاديًا سعبًا على أغلب الدول ومن بينها مصر.

توقعات بارتفاع أسعار الذهب

وأضافت “متى”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن سعر الذهب شهد خلال الأشهر الماضية موجات من الارتفاع المتتالي، مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة الحرب بين إيران وإسرائيل، وكذلك حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، وهو ما يجعل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين، ويدفع الأسعار للصعود بشكل مستمر.

وأوضحت أن تحرك الدولار أمام الجنيه المصري، وقرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، من أبرز العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في سوق الذهب محليًا، مشيرة إلى أن كثيرًا من المواطنين اتجهوا مؤخرًا لشراء الذهب كوسيلة للحفاظ على قيمة أموالهم، خاصة في ظل التضخم وارتفاع الأسعار.

وأكدت عضو مجلس النواب أن الطلب المحلي المتزايد على الذهب أيضًا ساهم في رفع أسعاره داخل السوق المصرية، فضلًا عن الرسوم والضرائب المفروضة على المشغولات الذهبية والتي تؤثر بدورها على السعر النهائي للمستهلك، داعية في الوقت نفسه إلى دراسة آليات دعم الصناعات الحرفية المرتبطة بالذهب وتشجيع التصدير لتوفير العملة الأجنبية.

واختتمت النائبة إيفلين متى تصريحاتها بالتأكيد على أهمية استمرار الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، مطالبة الحكومة بوضع سياسات توازن بين حماية المستهلك، وتحفيز الاستثمار في قطاع الذهب باعتباره أحد الموارد المهمة التي يمكن أن تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

أسعار الذهب اليوم

وفيما يلي أحدث أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية وفقًا لآخر تحديث:

  • عيار 24: 5,520 جنيه للبيع – 5,497 جنيه للشراء
  • عيار 22: 5,060 جنيه للبيع – 5,039 جنيه للشراء
  • عيار 21: 4,830 جنيه للبيع – 4,810 جنيه للشراء
  • عيار 18: 4,140 جنيه للبيع – 4,123 جنيه للشراء
  • عيار 14: 3,220 جنيه للبيع – 3,207 جنيه للشراء
  • عيار 12: 2,760 جنيه للبيع – 2,749 جنيه للشراء
  • سعر الأونصة: 171,691 جنيه للبيع – 170,980 جنيه للشراء
  • سعر الجنيه الذهب: 38,640 جنيه للبيع – 38,480 جنيه للشراء
  • سعر أونصة الذهب بالدولار: 3,379.86 دولار
سعر الذهب اسعار الذهب ارتافع اسعر الذهب سعر الذهب اليوم توقعات اسعار الذهب

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