أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

تواصل أسعار الذهب في السوق المحلي تسجيل مستويات غير مستقرة، بالتزامن مع القفزات التي يشهدها المعدن الأصفر عالميا، ما يجعله محل اهتمام واسع بين المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج، والمستثمرين الباحثين عن أدوات آمنة للحفاظ على قيمة مدخراتهم وسط حالة من الضبابية الاقتصادية عالميا.

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يخطف الأنظار

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم مفاجأة في السوق المصري، بعدما واصل ارتفاعه، ليقترب من حاجز 4850 جنيها للبيع، وهو العيار الأكثر تداولا بين المصريين، خصوصا في المناسبات الاجتماعية مثل الزواج وخطوبات الصيف.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر داخل محلات الصاغة (بدون مصنعية) على النحو التالي:

عيار 24: 5543 جنيها للبيع – 5509 جنيها للشراء

عيار 22: 5081 جنيها للبيع – 5050 جنيها للشراء

عيار 21: 4850 جنيها للبيع – 4820 جنيها للشراء

عيار 18: 4157 جنيها للبيع – 4131 جنيها للشراء

عيار 14: 3233 جنيها للبيع – 3213 جنيها للشراء

عيار 12: 2771 جنيها للبيع – 2754 جنيها للشراء

الأونصة: 172402 جنيها للبيع – 171336 جنيها للشراء

الجنيه الذهب: 38800 جنيها للبيع – 38560 جنيها للشراء

سعر الأونصة عالميا: 3368.76 دولارا

سعر الذهب

الجنيه الذهب.. خيار الادخار المفضل

يحافظ الجنيه الذهب على مكانته كأحد أبرز أدوات الادخار في السوق المصري، بفضل انخفاض تكاليف تصنيعه مقارنة بالمشغولات الذهبية، إلى جانب سهولة تداوله وبيعه في أي وقت، ما يجعله ملاذا مفضلا لكثير من المواطنين في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.

تنوع العيارات لتلبية كافة الأذواق

يشهد السوق المحلي تنوعا كبيرا في عيارات الذهب لتتناسب مع مختلف الأغراض والاستخدامات:

عيار 24: الأنقى بنسبة نقاء تقارب 99.99%، ويستخدم في صناعة السبائك الاستثمارية

عيار 21: الأكثر انتشارا في مصر، ويستخدم في الجنيهات الذهب والمشغولات التقليدية

عيار 18: يجمع بين المتانة واللمعان، ويفضل في تصميمات المجوهرات الحديثة

أسباب ارتفاع أسعار الذهب في مصر

ترتبط أسعار الذهب بعدة عوامل محلية وعالمية، أهمها:

تحرك أسعار الأونصة عالميا

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

معدلات الطلب داخل السوق المصري

التوترات السياسية والاقتصادية العالمية

معدلات التضخم والسياسات النقدية للبنوك المركزية

الأسواق العالمية ترفع الأسعار محليا

شهدت أسعار الذهب عالميا قفزة ملحوظة، لتتجاوز الأونصة حاجز 3400 دولار، مسجلة نحو 3446 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ شهرين، مدفوعة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، خاصة بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، ما عزز الطلب على المعدن الأصفر كأحد أهم أدوات التحوط.

وأكد رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية أن ارتفاع أسعار الذهب محليا لا يرتبط فقط بتحركات السوق العالمي، بل يتأثر أيضا بتغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مشيرا إلى أن استمرار هذه العوامل سيبقي على الاتجاه الصعودي في الأسعار خلال الفترة المقبلة.