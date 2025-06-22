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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سعر الذهب الآن عيار 21 في مصر الأحد 22 يونيو 2025

سعر الذهب الآن عيار 21 في مصر الأحد 22 يونيو 2025
سعر الذهب الآن عيار 21 في مصر الأحد 22 يونيو 2025
أصل الحكاية

سعر الذهب الآن عيار 21 في مصر يترقبه المتعاملون في سوق الذهب في مصر قبيل بداية تعاملات اليوم 22 يونيو 2025، باعتبار الذهب أحد أهم الملاذات الآمنة والاستثمارات المضمونة على المدى الطويل.

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24: 5469 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21: 4785 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18: 4101 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 14: 3190 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم: 38280 جنيهًا

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سعر الذهب الآن عيار 21 في مصر الأحد 22 يونيو 2025

سعر الذهب عالميا

تراجعت الأسهم الأمريكية على نحو حاد، مسجلة خسائر أسبوعية، بعد أن شنّت إسرائيل موجة من الغارات الجوية على إيران، وردّت الأخيرة بضرب تل أبيب، ما دفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع، وأضاف تعقيدًا جديدًا في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

ويُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد بوصفه وسيلة تحوط ضد انعدام اليقين الاقتصادي والتضخم.

سعر الذهب الآن عيار 21 في مصر الأحد 22 يونيو 2025

يأتي ذلك في الوقت الذي تتغير أسعار الذهب في مصر على نحو مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا هبوطًا وصعودًا، نتيجة التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، بالإضافة إلى عوامل العرض والطلب.

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