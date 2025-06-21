أسعار الذهب اليوم السبت 21-6-2025.. كم وصل عيار 21؟

ننشر أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت 21 يونيو 2025، وسط متابعة دقيقة من المتعاملين في سوق الذهب والمستثمرين المهتمين بتحركات المعدن النفيس.

وتُعَدّ الأسعار الحالية محل اهتمام متزايد في ظل تقلبات الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

تراوحت أسعار بيع وشراء الذهب بمحلات الصاغة دون احتساب المصنعية، وجاءت على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24:

سعر البيع: 5463 جنيه

سعر الشراء: 5440 جنيه

سعر الذهب عيار 22:

سعر البيع: 5008 جنيه

سعر الشراء: 4987 جنيه

سعر الذهب عيار 21:

سعر البيع: 4780 جنيه

سعر الشراء: 4760 جنيه

سعر الذهب عيار 18:

سعر البيع: 4097 جنيه

سعر الشراء: 4080 جنيه

سعر الذهب عيار 14:

سعر البيع: 3187 جنيه

سعر الشراء: 3173 جنيه

سعر الذهب عيار 12:

سعر البيع: 2731 جنيه

سعر الشراء: 2720 جنيه

سعر الأونصة:

جنون الذهب.. مفاجأة في سعر عيار 21 اليوم السبت آخر تحديث لسعر الدولار اليوم السبت 21 يونيو

بالجنيه المصري:

سعر البيع: 169914 جنيه

سعر الشراء: 169203 جنيه

بالدولار الأمريكي: 3371.32 دولار

سعر الجنيه الذهب

سعر البيع: 38240 جنيه

سعر الشراء: 38080 جنيه