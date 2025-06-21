500 جنيه.. مفاجآت في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 بعد الزيادة الجديدة

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات مساء السبت 21 يونيو 2025، بعد زيادة جديدة في محال الصاغة والأسواق، وفقًا لآخر تحديث صادر عن الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وثبتت أسعار الذهب عند مستوياتها المرتفعة نسبيًا مقارنة بالأيام الماضية، وسط ترقب من المتعاملين لتطورات السوق المحلي والعالمي.

وارتفع سعر الجنيه الذهب بيقمة 560 جنهيا خلال الأيام الماضية، بينما قفز عيا ر21 من 4730 جنهيا إلى 4800 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 يسجل 4800 جنيه

وبحسب التحديث المسائي، سجل سعر الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق– نحو 4800 جنيه للبيع، و4775 جنيهًا للشراء، دون احتساب الضريبة والمصنعية، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا مقارنة بالتغيرات الحادة التي شهدتها السوق في الشهور الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

أما الذهب عيار 24 الأعلى نقاءً ، فسجل 5486 جنيهًا للبيع، و5457 جنيهًا للشراء، ويُعد هذا العيار مفضلًا للمدخرين والمستثمرين نظرًا لقيمته العالية ونقائه المرتفع.

أسعار الذهب اليوم في مصر

شهدت باقي أعيرة الذهب استقرارًا مماثلًا، حيث بلغ سعر عيار 22 نحو 5029 جنيهًا للبيع، و5002 جنيهًا للشراء، في حين سجّل عيار 18 حوالي 4114 جنيهًا للبيع، و4093 جنيهًا للشراء، وهو العيار الأكثر استخدامًا في تصنيع المشغولات الذهبية متوسطة السعر.

وبلغ سعر عيار 14 نحو 3200 جنيه للبيع، و3183 جنيهًا للشراء، فيما سجّل عيار 12 حوالي 2743 جنيهًا للبيع، و2729 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب يتخطى 38 ألف جنيه

أما سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) فقد بلغ نحو 38,400 جنيه للبيع، و38,200 جنيه للشراء، ويُعتبر هذا المؤشر مرآة لحالة السوق العامة نظرًا لاعتماده على السعر الرسمي للعيار الأكثر تداولًا.

سعر الأونصة بالعملة المحلية والدولار

وسجلت الأونصة الذهبية في السوق 170,625 جنيهًا للبيع، و169,736 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الأونصة عالميًا نحو 3368.77 دولارًا.

هل تنخفض أسعار الذهب قريبًا؟

توقعت مصادر في سوق الذهب أن يستمر هذا الاستقرار الحذر خلال الأيام المقبلة ما لم تحدث تقلبات مفاجئة في سعر صرف الدولار أو في أسعار الذهب العالمية نتيجة الجحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران.

وأضافت أن حالة الركود الشرائي في الأسواق ساهمت في تثبيت الأسعار، رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل.