قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إشادة بمصر وقطر.. الرئيس التركي: دفاع إيران عن نفسها حق مشروع لها
مدبولي: سفينة تغييز الغاز تعكس التزام الدولة بتأمين احتياجات الصيف
رائحة الفم الكريهة.. 6 طرق فعالة للتمتع بنَفَس منعش طوال اليوم
الحكومة: انتهينا من تجهيز رصيف ثانٍ بميناء سوميد لاستقبال سفينة تغييز
نؤمن احتياجاتنا بالكامل.. الحكومة تكشف حقيقة تخفيف الأحمال هذا الصيف
رئيس الوزراء: مصر تستعد لتشغيل 3 سفن غاز مسال لتعزيز أمن الطاقة
صدمة للأهلي.. نجم الفريق يغيب عن مواجهة بورتو المصيرية
رويترز: مقتل عالم نووي إيراني وزوجته في هجوم إسرائيلي
اعرف نتيجتك ..محافظ مطروح يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية
كأس العالم للأندية .. الطقس يفعلها فى 4 مباريات| ماذا حدث؟
خبراء: إدانة العرب للعدوان على إيران يحمي الاستقرار الإقليمي وسيادة الدول
شكراً.. حصاد التسهيلات الضريبية وتكريم الشركاء الداعمين للمنظومة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

مفاجأة بسعر عيار 21| هل ارتفعت أسعار الذهب اليوم؟

إيمان عبد اللطيف
إيمان عبد اللطيف
إيمان عبد اللطيف

قدمت مذيعة “صدى البلد” إيمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية، حيث شهدت أسعار الذهب اليوم، السبت 21 يونيو 2025، في السوق استقرارًا نسبيًا، بعد أن شهدت تراجعا كبيرا الأيام الماضية انتهى بالأمس على  ارتفاع طفيف، وسط ترقب من المستثمرين والمستهلكين لمستقبل حركة الأسعار، خصوصًا بعد الهبوط الكبير الذي سجله الجنيه الذهب خلال الأسبوع الماضي.

بحسب متوسط الأسعار المعلنة في محلات الصاغة، فقد استقر سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر عند مستوى 4775 جنيهًا للبيع و4755 جنيهًا للشراء.

واصل الجنيه الذهب استقراره ليسجل اليوم السبت 38200 جنيه للبيع و38040 جنيهًا للشراء، بعد أن خسر أكثر من 1000 جنيه خلال أسبوع، ما يعكس استمرار حالة عدم الاستقرار في السوق.

بلغ سعر عيار 24، الأعلى قيمة والأكثر نقاءً، 5457 جنيهًا للبيع و5434 جنيهًا للشراء، فيما سجل عيار 22 نحو 5002 جنيه للبيع و4981 جنيهًا للشراء، ويعتبر هذا العيار من الخيارات المفضلة في بعض المحافظات.

وأيضا استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، السبت الموافق 21-6-2025، على مستوى السوق الرسمية بدون أي تغيير.

وثبت سعر الدولار مقابل الجنيه داخل السوق الرسمية، نظرا لتعطل العمل في البنوك المصرية اعتبارا من أمس، الجمعة، حتى اليوم، السبت.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 50.61 جنيها للشراء و50.71 جنيها للبيع.

وبلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.07 جنيها للشراء و50.17 جنيها للبيع في بنك التنمية الصناعية.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه إلى نحو 50.55 جنيها للشراء و50.65 جنيها للبيع في بنك التعمير والإسكان. 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.58 جنيها للشراء و50.68 جنيها للبيع في بنك قطر الوطني QNB.

الدولار الذهب اسعار الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

جنون الذهب.. مفاجأة في سعر عيار 21 اليوم السبت

شجون الهاجري

نشأت لقيطة وظهرت بفيديو صادم.. معلومات عن شجون الهاجري بعد ضبطها بمخدرات

صورة أرشيفية

عايش لوحده وعمره 75 عاما.. مقتل طبيب شهير داخل منزله بطنطا .. والتحفظ على الخادمة

ترامب

ترامب عن سد النهضة: شُيد بتمويل غبي من أمريكا وقلل من تدفق نهر النيل

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم السبت في البنوك

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم السبت في البنوك

احمد سعد

مقطورة طيرتني.. أول تعليق من أحمد سعد بعد تعرضه لحادث

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: لن نسمح بالإخلال بنظام امتحانات الثانوية العامة وسنعاقب المخالفين بالقانون

زينة تواسي المخرجة سارة وفيق

تامر حسني وزينة.. نجوم الفن يقدمون العزاء في والدة سارة وفيق | صور

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي

أيمن عاشور يفتتح عددًا من المشروعات التعليمية والصحية بجامعة بنها.. ويتفقد موقع الجامعة الفرنسية.. أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي خلال أسبوع

سلحفاة

إطلاق السلحفاة «تايتو» في البحر المتوسط بعد التأكد من سلامتها

وزير الصحة

وزير الصحة: استحداث وحدة للأسنان بالمركز الصحي الحضري بصقر قريش

بالصور

رائحة الفم الكريهة.. 6 طرق فعالة للتمتع بنَفَس منعش طوال اليوم

طرق فعالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة
طرق فعالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة
طرق فعالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة

ماذا سيحدث لجسمك إذا قطعت السكر لمدة أسبوعين؟

ماذا يحدث عند استبعاد السكر والدقيق من النظام الغذائي ولو ليوم واحد؟
ماذا يحدث عند استبعاد السكر والدقيق من النظام الغذائي ولو ليوم واحد؟
ماذا يحدث عند استبعاد السكر والدقيق من النظام الغذائي ولو ليوم واحد؟

ريفيان تستدعي آلاف السيارات بسبب عيب خطير

ريفيان
ريفيان
ريفيان

احذر إهمال نظافته.. مبرد المياه يتحول إلى مصدر للبكتيريا في الصيف

خطوات تنظيف مبرد المياه بطريقة آمنة
خطوات تنظيف مبرد المياه بطريقة آمنة
خطوات تنظيف مبرد المياه بطريقة آمنة

فيديو

إيمان عبد اللطيف

مفاجأة بسعر عيار 21| هل ارتفعت أسعار الذهب اليوم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المزيد