مفاجأة بسعر عيار 21| هل ارتفعت أسعار الذهب اليوم؟

قدمت مذيعة “صدى البلد” إيمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية، حيث شهدت أسعار الذهب اليوم، السبت 21 يونيو 2025، في السوق استقرارًا نسبيًا، بعد أن شهدت تراجعا كبيرا الأيام الماضية انتهى بالأمس على ارتفاع طفيف، وسط ترقب من المستثمرين والمستهلكين لمستقبل حركة الأسعار، خصوصًا بعد الهبوط الكبير الذي سجله الجنيه الذهب خلال الأسبوع الماضي.

بحسب متوسط الأسعار المعلنة في محلات الصاغة، فقد استقر سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر عند مستوى 4775 جنيهًا للبيع و4755 جنيهًا للشراء.

واصل الجنيه الذهب استقراره ليسجل اليوم السبت 38200 جنيه للبيع و38040 جنيهًا للشراء، بعد أن خسر أكثر من 1000 جنيه خلال أسبوع، ما يعكس استمرار حالة عدم الاستقرار في السوق.

بلغ سعر عيار 24، الأعلى قيمة والأكثر نقاءً، 5457 جنيهًا للبيع و5434 جنيهًا للشراء، فيما سجل عيار 22 نحو 5002 جنيه للبيع و4981 جنيهًا للشراء، ويعتبر هذا العيار من الخيارات المفضلة في بعض المحافظات.

وأيضا استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، السبت الموافق 21-6-2025، على مستوى السوق الرسمية بدون أي تغيير.

وثبت سعر الدولار مقابل الجنيه داخل السوق الرسمية، نظرا لتعطل العمل في البنوك المصرية اعتبارا من أمس، الجمعة، حتى اليوم، السبت.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 50.61 جنيها للشراء و50.71 جنيها للبيع.

وبلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.07 جنيها للشراء و50.17 جنيها للبيع في بنك التنمية الصناعية.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه إلى نحو 50.55 جنيها للشراء و50.65 جنيها للبيع في بنك التعمير والإسكان.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.58 جنيها للشراء و50.68 جنيها للبيع في بنك قطر الوطني QNB.