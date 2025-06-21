سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم السبت 21-6-2025

يستمر استقرار سعر الجنيه الذهب مع ختام تعاملات اليوم الموافق 21-6-2025 داخل محلات الصاغة المختلفة.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم

وصل آخر تحديث سجله سعر الجنيه الذهب نحو 38.08 ألف جنيه للبيع و 38.28 ألف جنيه للشراء في محلات الصاغة.

أظهر سعر الذهب في محلات الصاغة المصرية؛ استقرارا على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم

واستقرت اسعار الذهب للجرام الواحد في المتوسط منذ تعاملات اليوم وحتى بدء ختام التداولات.

سعر عيار 21 اليوم

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4760 جنيها للبيع و4785 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وصل متوسط سعر عيار 18 الوسطي نحو 4080 جنيها للبيع و4101 جنيه للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر أقل سعر عيار 14 الأدنى نحو 3173 جنيها للبيع و3190 جنيها للشراء.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأغلى فئة نحو 5440 جنيها للبيع و5468 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ الجنيه الذهب نحو 38.08 ألف جنيه للبيع و 38.28 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية اليوم

بلغ سعر أوقية 3365 دولارا للبيع و 3365 دولارا للشراء.

تراجع الذهب عالميا

انخفضت أسعار الذهب عالميا، اليوم الجمعة، في طريقها إلى تسجيل انخفاض أسبوعي، حيث نتج عن ارتفاع الدولار بشكل عام وتقلص احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية زيادة في الاقبال على المخاطرة ليعوض تأثير المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم السبت 21 يونيو سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت

وتراجع خام برنت قرابة دولارين مع تأجيل القرار الأميركي بشأن إيران تراجع خام برنت قرابة دولارين مع تأجيل القرار الأميركي بشأن إيران.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي، انخفاضا، اليوم، بنسبة 0.6%؛ ليسجل أدنى مستوى في أسبوع عند 3340 دولارا للأونصة، بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3369 دولارا للأونصة؛ ليتداول حاليا عند المستوى 3349 دولارا للأونصة، وفق “جولد بيليون”.