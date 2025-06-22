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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تحرك طفيف.. أسعار الذهب والدولار اليوم

ايمان عبد اللطيف
ايمان عبد اللطيف
إيمان عبد اللطيف

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطيه اقتصاديه حيث شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 22 يونيو 2025 في السوق استقرارًا نسبيًا، بعد أن شهدت تراجعا كبيرا الأيام الماضية انتهى بالأمس على  ارتفاع طفيف، وسط ترقب من المستثمرين والمستهلكين لمستقبل حركة الأسعار، خصوصًا بعد الهبوط الكبير الذي سجله الجنيه الذهب خلال الأسبوع الماضي.

بحسب متوسط الأسعار المعلنة في محلات الصاغة، فقد استقر سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر عند مستوى 4775 جنيهًا للبيع و4755 جنيهًا للشراء.

واصل الجنيه الذهب استقراره ليسجل اليوم السبت 38200 جنيهًا للبيع و38040 جنيهًا للشراء، بعد أن خسر أكثر من 1000 جنيه خلال أسبوع، ما يعكس استمرار حالة عدم الاستقرار في السوق.

بلغ سعر عيار 24، الأعلى قيمة والأكثر نقاءً، 5457 جنيهًا للبيع و5434 جنيهًا للشراء، فيما سجل عيار 22 نحو 5002 جنيهًا للبيع و4981 جنيهًا للشراء، ويعتبر هذا العيار من الخيارات المفضلة في بعض المحافظات.

سجل سعر الذهب عيار 18، والذي يلقى رواجًا كبيرًا في المناطق الشعبية، نحو 4093 جنيهًا للبيع و4076 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر عيار 14 حوالي 3183 جنيهًا للبيع و3170 جنيهًا للشراء.

وايضا سعر الدولار اليوم الاحد 21-6-2025 مقابل الجنيه شهدت استقرارًا في بداية التعاملات، في جميع البنوك العاملة في مصر.

وسجل سعر الدولار اليوم أعلى سعر له في مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة  50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الاحد 21 يونيو 2025، ضمن نشرته الخدمية.


سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 50.64 جنيه للشراء و50.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك نكست 50.61 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك الاسكندرية 50.61 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع.

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