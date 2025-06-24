تراجع طفيف.. أسعار الذهب اليوم في مصر

يبحث الكثير عن أسعار الذهب اليوم في مصر، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة في المنطقة بتعد تصاعد الأحداث بين إيران وأمريكا وإسرائيل .

وشهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تراجعاً طفيفاً في الأسعار مقارنة بأسعار الذهب أمس .

أسعار الذهب اليوم

سعر عيار 24 : 5،520 جنيهًا للجرام

سعر عيار 21 : 4،830 جنيهًا للبيع – 4،805 جنيهًا للشراء

سعر عيار 18 : 4،140 جنيهًا للجرام

سعر عيار 14 : يتراوح بين 3،203 إلى 3،220 جنيهًا

سعر عيار 12: نحو 2،760 جنيهًا

اسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب:

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 38،560 جنيه (بدون مصنعية) ، وهو أكثر القطع الذهبية طلباً في الأسواق باعتباره أفضل طريقة لـ استثمار الأموال في الذهب .

سعر الذهب عالمياً

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا اليوم بنسبة 1.2% ليسجل أدنى مستوى عند 3316 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3358 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3327 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

سعر عيار 21

تراجع أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين اليوم، الثلاثاء، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار لإنهاء الصراع المستمر منذ 12 يوماً، ما أدى إلى انخفاض الإقبال على المعدن كملاذ آمن.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 3348.41 دولاراً للأونصة، بعدما سجّل أدنى مستوى له منذ 11 يونيو.

كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.9% لتصل إلى 3363.50 دولاراً.