سعر الجنيه الذهب اليوم 25-6-2025

صعد سعر الجنيه الذهب مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 24-6-2025؛ في محلات الصاغة المنتشرة علي مستوي الجمهورية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتضمن حجم نمو الجنيه الذهب في محلات الصاغة بقيمة تراوحت بين 140 حتي 200 جنيها في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم

وجاء آخر تحديث سجله سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 37.36ألف جنيه للبيع و 37.6 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

وكان سعر الذهب في مصر قد ارتفع في المتوسط بمقدار 20 جنيها ليعوض بذلك خسارته التي حققها مع بداية تعاملات مساء اليوم.

سعر الذهب في محلات الصاعة اليوم

وسجلت اسعار المشغولات الذهبية استقرارا في تداولات اليوم بالتزامن مع استقرار الأوضاع في المنطقة.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5337 جنيها للبيع و 5371 جنيها للشراء.

سعر عيار 21اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا لنحو 4670 جنيها للبيع و 4700 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الاعيرة الذهبية نحو 4002 جنيها للبيع و 4028 جنيها للشراء.

سعر عيار 14اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3113 جنيها للبيع و 3133 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب مساء اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3316 دولار للبيع و 3317 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب مساء اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب لنحو 37.36ألف جنيه للبيع و 37.6 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب في السوق العالمية

انخفضت أسعار الذهب العالمي اليوم الثلاثاء لتسجل أدنى مستوى لها في أسبوعين تقريبًا، وذلك مع تحسن شهية المخاطرة في الأسواق المالية بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ لإنهاء حرب استمرت 12 يومًا بين إيران والكيان الصهيوني، مما أثر سلبًا على الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا اليوم بنسبة 1.2% ليسجل أدنى مستوى عند 3316 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3358 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3327 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

تسعير الذهب عالميا

بدأت عملية تسعير الذهب تفقد قدر كبير من المخاطر الجيوسياسية التي كانت تؤثر على سعر الذهب خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد التهدئة الحالية بين إيران والولايات المتحدة والكيان الصهيوني.