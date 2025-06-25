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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 اليوم 25-6-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

سجل سعر أشهر جرام ذهب ثباتا مع أول تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 25-6-2025 علي مستوي محلات الصاغة المختلفة.

سعر أشهر جرام ذهب اليوم

وجاء أشهر جرام ذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا في محلات الصاغة.

آخر تحديث لعيار 21 اليوم 

وتضمن آخر تحديث سجله سعر عيار 21 الأكثر انتشارا لنحو 4650 جنيها للبيع و 4680 جنيها للشراء

سعر الذهب في مصر

وسجل سعر جرام الذهب، استقرارا مع بدء تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 25-6-2025،دون تغيير يذكر

سعر الذهب اليوم

مع اغلاق تعاملات أمس الثلاثاء، فقد المعدن الأصفر ما يقرب من 20 جنيها بالنسبة لسعر الجرام الواحد في محلات الصاغة.

سعر الذهب في محلات الصاعة اليوم

وسجلت اسعار المشغولات الذهبية استقرارا في تداولات اليوم بالتزامن مع استقرار الأوضاع في المنطقة.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5314 جنيها للبيع و 5348 جنيها للشراء

سعر عيار 21اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا لنحو 4650 جنيها للبيع و 4680 جنيها للشراء

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الاعيرة الذهبية نحو 3985 جنيها للبيع و 4011 جنيها للشراء

سعر عيار 14اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3100 جنيها للبيع و 3120 جنيها للشراء

سعر أوقية الذهب مساء اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3304 دولار للبيع و 3305 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب مساء اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب لنحو 37.2 ألف جنيه للبيع و 37.4 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب في السوق العالمية

يأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع تراجع طفيف في سعر أونصة الذهب عالميًا، حيث سجلت الأوقية نحو 3,351 دولارًا، ما يعادل قرابة 169,300 جنيه مصري، وسط ترقب المستثمرين لتوجهات السياسة النقدية الأمريكية وتأثيرها المحتمل على أسعار الذهب خلال النصف الثاني من العام.

ويؤكد خبراء الذهب أن حركة الأسعار في السوق المحلية باتت أكثر تماسكًا خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل تراجع المضاربات وتحسن نسب المعروض، متوقعين استمرار هذا الاتجاه ما لم تطرأ تقلبات قوية على سعر صرف الجنيه أو السوق العالمية.

من جانبهم، يشير تجار الذهب إلى أن الجنيه الذهب يظل أحد أبرز أشكال الادخار والاستثمار لدى الأفراد، خاصة في فترات التقلبات الاقتصادية، نظرًا لسهولة تداوله وارتفاع الإقبال عليه مقارنة بباقي المشغولات الذهبية.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 18 اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الجنيه الذهب اليوم

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