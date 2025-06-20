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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم 20-6-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

يستمر ثبات سعر الذهب في مصر مع ختام تعاملات اليوم الجمعة الموافق 20-6-2025، داخل محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم

واستقرت اسعار الذهب للجرام الواحد في المتوسط منذ تعاملات اليوم وحتي بدء ختام التداولات.

سعر عيار 21 اليوم

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4760 جنيها للبيع و 4785 جنيها للشراء

سعر عيار 18 اليوم

ووصل متوسط سعر عيار 18 الوسطي نحو 4080 جنيها للبيع و 4101 جنيها للشراء .

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر أقل سعر عيار 14 الأدني نحو 3173 جنيها للبيع و 3190 جنيها للشراء.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الاغلي فئة نحو5440 جنيها للبيع و 5468 جنيها للشراء .

سعر  الجنيه الذهب اليوم

وبلغ الجنيه الذهب نحو 38.08 ألف جنيه للبيع و 38.28 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية  اليوم

وبلغ سعر أوقية 3365 دولار للبيع و 3365 دولار للشراء

تراجع الذهب عالميا

و انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة في طريقها إلى تسجيل انخفاض أسبوعي، حيث نتج عن ارتفاع الدولار بشكل عام وتقلص احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية زيادة في الاقبال على المخاطرة ليعوض تأثير المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

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تعرف على أسعار الدولار والعملات مقابل الجنيه اليوم الجمعةتعرف على أسعار الدولار والعملات مقابل الجنيه اليوم الجمعة

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.6% ليسجل أدنى مستوى في أسبوع عند 3340 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3369 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3349 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

الذهب في طريقه إلى تسجيل انخفاض هذا الأسبوع بنسبة 2.4% حيث يحاول السعر الآن كسر منطقة المستوى 3350 دولار للأونصة وهو الأمر الذي من شأنه أن يزيد من زخم الهبوط خلال الأيام القادمة في حال أغلق الذهب تداولات الأسبوع تحت هذا المستوى.

وأشار تحليل جولد بيليون إلي أن في الشرق الأوسط حالياً متقلب وهو ما يدفع المتداولين إلى تجنب اتخاذ مراكز شراء وبيع قوية على الذهب سواءً على المدى الطويل أو القصير.

تأتي خسائر الذهب اليوم بعد أن تزايد الإقبال على المخاطرة في الأسواق بعد أن أعلن البيت الأبيض يوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقرر خلال الأسبوعين المقبلين ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل في الحرب الجوية بين إيران والكيان الصهيوني، مما يزيد الضغط على طهران للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

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