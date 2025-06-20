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تراجع 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الجمعة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب
سعر الجنيه الذهب
عبد العزيز جمال

في تراجع ملحوظ، هبط سعر الجنيه الذهب في مصر، وسط تقلبات كبيرة في السوق العالمية، ليخسر الجنيه الذهب نحو 1000 جنيه دفعة واحدة خلال أقل من 7 أيام، وهو ما أثار حالة من القلق في أوساط المستثمرين ومدّخري الذهب والمقبلين على الزواج.

سعر الجنيه الذهب يسجل أكبر خسارة أسبوعية

وفقًا لآخر تحديثات أسعار الذهب في مصر مساء الجمعة 20 يونيو 2025، بلغ سعر الجنيه الذهب 38160 جنيهًا، مقارنة بسعر 39160 جنيهًا تقريبًا في نهاية الأسبوع الماضي، مما يعكس تراجعًا حادًا في قيمته بقيمة 1000 جنيه تقريبًا.

ويعد هذا الهبوط الأكبر للجنيه الذهب منذ أكثر من شهر، مما دفع العديد من المتابعين للتساؤل عن أسباب هذا الانخفاض المفاجئ، وسط توقعات باستمرار التقلبات في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب عالميا

هذا الانخفاض المحلي جاء متزامنًا مع تراجع الذهب عالميًا، حيث انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 3355.97 دولارًا للأوقية، كما هبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1% لتسجل 3372.20 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب اليوم بدون مصنعية

جاءت أسعار الذهب اليوم في مصر، بحسب بيانات محلات الصاغة (دون احتساب المصنعية) على النحو التالي:

عيار 24: بيع 5451 جنيهًا - شراء 5429 جنيهًا

عيار 22: بيع 4997 جنيهًا - شراء 4976 جنيهًا

عيار 21: بيع 4770 جنيهًا - شراء 4750 جنيهًا

عيار 18: بيع 4089 جنيهًا - شراء 4071 جنيهًا

عيار 14: بيع 3180 جنيهًا - شراء 3167 جنيهًا

عيار 12: بيع 2726 جنيهًا - شراء 2714 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 38160 جنيهًا - شراء 38000 جنيهًا

سعر الأوقية محليًا: 169559 جنيهًا

سعر الأوقية بالدولار: 3356.94 دولارًا

أسباب هبوط أسعار الذهب محليًا وعالميًا

يرجع السبب الأساسي وراء تراجع أسعار الذهب إلى عدة عوامل مجتمعة، منها:

  • تحسّن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي وارتفاع الدولار مما يقلل الإقبال على الذهب كملاذ آمن.
  • استقرار سعر صرف الدولار في البنوك
  • ضعف الإقبال على شراء الذهب في السوق بسبب الركود النسبي.

أسعار سبائك الذهب

لم تكن السبائك الذهبية بعيدة عن موجة الانخفاض، حيث تراجعت أسعارها هي الأخرى، على النحو التالي:

وزن السبيكةالسعر بالجنيه المصري
100 جرام560,014.00
50 جرامًا278,343.00
أونصة (31.1 جرام)173,129.35
20 جرامًا111,557.20
10 جرامات55,778.60
5 جرامات27,939.30
2.5 جرام14,082.15

هل يستمر هبوط الذهب في الفترة المقبلة؟

بحسب محللين وخبراء أسواق المال، من المتوقع أن تستمر تقلبات أسعار الذهب خلال الأسابيع المقبلة، وسط ترقب لقرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة، وتحركات الدولار، ومؤشرات الاقتصاد العالمي، وهو ما يجعل من الصعب التكهن باتجاه مؤكد للأسعار.

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