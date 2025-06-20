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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 وصل كام؟

الذهب
الذهب
محمد غالي

تشهد أسعار الذهب حاله من عدم الاستقرار، مدفوعة باستمرار صعود المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، ما يعزز من مكانته كملاذ آمن في أوقات الأزمات، ويجذب أنظار المواطنين، لا سيما المقبلين على الزواج والمستثمرين الراغبين في حماية مدخراتهم.

الذهب ملاذ آمن في الأوقات  الغير مستقرة 

يعتبر الذهب أحد أهم وسائل التحوط ضد التضخم والتقلبات الاقتصادية، حيث يتجه المواطنون إلى شرائه بهدف الحفاظ على القوة الشرائية لمدخراتهم، خاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميا وتراجع أداء عدد من العملات. وتزداد جاذبية المعدن الأصفر في ظل الأزمات المالية، باعتباره أحد أكثر الأدوات الاستثمارية أمانا واستقرارا.

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

فيما يلي متوسط أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 20 يونيو 2025، وفقا لآخر تحديثات محال الصاغة (دون احتساب المصنعية):
عيار 24: 5469 جنيها للبيع – 5446 جنيها للشراء
عيار 22: 5013 جنيها للبيع – 4992 جنيها للشراء
عيار 21: 4785 جنيها للبيع – 4765 جنيها للشراء
عيار 18: 4101 جنيها للبيع – 4084 جنيها للشراء
عيار 14: 3190 جنيها للبيع – 3177 جنيها للشراء
عيار 12: 2734 جنيها للبيع – 2723 جنيها للشراء
سعر الأونصة: 170092 جنيها للبيع – 169381 جنيها للشراء
سعر الجنيه الذهب: 38280 جنيها للبيع – 38120 جنيها للشراء
الأونصة بالدولار: 3370.60 دولارا

ملحوظة: تختلف الأسعار من محل صاغة إلى آخر حسب المصنعية وحجم الطلب المحلي.

الجنيه الذهب اليوم 

لا يزال الجنيه الذهب يحتل مكانة خاصة لدى المصريين، بفضل سهولة تداوله وانخفاض تكلفة تصنيعه مقارنة بالمشغولات الذهبية، ما يجعله خيارا مفضلا للادخار طويل الأجل، خاصة في ظل اضطرابات الأسواق وغياب الاستقرار الاقتصادي.

استخدامات العيارات المختلفة

يتنوع سوق الذهب المصري في العيارات لتلبية مختلف الأذواق والاستخدامات، أبرزها:
عيار 24: يتمتع بأعلى درجة نقاء ويستخدم في تصنيع السبائك الاستثمارية.
عيار 21: الأكثر تداولا في مصر، ويستخدم في صناعة الجنيهات والمشغولات التقليدية.
عيار 18: يجمع بين الصلابة والمظهر العصري، ويستخدم في تصنيع المجوهرات الحديثة.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

يتأثر الذهب بعدة عوامل محلية وعالمية، أبرزها:
تحركات أسعار الأونصة في الأسواق العالمية
سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري
حجم الطلب المحلي على الذهب خاصة في المواسم
الأزمات الجيوسياسية العالمية

ارتفاع عالمي يدعم السوق المحلي

عالميا، سجلت أسعار الذهب قفزة جديدة، إذ تجاوزت الأونصة 3400 دولار لتصل إلى نحو 3446 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ شهرين، مدفوعة بتجدد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مما دفع المستثمرين عالميا للتوجه نحو الذهب كملاذ آمن.

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