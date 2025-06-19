900 جنيه تراجع| هبوط صادم في سعر الجنيه الذهب.. هل حان وقت الشراء؟

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 19 يونيو 2025 تراجعًا جديدا في سوق الصاغة، مواصلةً سلسلة الانخفاضات التي بدأت خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع تحركات سعر الأوقية عالميًا، وتذبذب أسعار الدولار، إضافة إلى تراجع الطلب المحلي على المعدن الأصفر في ظل ترقب الأسواق.

أسعار الذهب اليوم الخميس 19 يونيو

سجّلت أسعار الذهب اليوم بمختلف الأعيرة انخفاضًا محدودًا، حيث هبط سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعًا وتداولًا، إلى نحو 4785 جنيهًا للبيع، و4760 جنيهًا للشراء، مقارنةً بأسعار أمس التي تجاوزت حاجز 4820 جنيهًا، ما يعكس تراجعًا يُقدّر بـ35 جنيهًا خلال أقل من 24 ساعة، بينما هبط بقيمة 115 جنيها مقارن بـ 4900 جنيه قبل يومين، بينما تراجع الجنيه ال1هب بقيمة 920 جنيها.

أسعار الذهب اليوم الخميس 19 يونيو 2025 بمحلات الصاغة (بدون احتساب المصنعية):

سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 5469 جنيهًا للبيع، و5440 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس

بلغ سعر الذهب عيار 22 نحو 5013 جنيهًا للبيع، و4987 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس

انخفض سعر الذهب عيار 21 – الأكثر شيوعًا في مصر – ليسجل 4785 جنيهًا للبيع، و4760 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس

سجل الذهب عيار 18 نحو 4101 جنيهًا للبيع، و4080 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس

بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم 3190 جنيهًا للبيع، و3173 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

سجل الجنيه الذهب اليوم 38280 جنيهًا للبيع، و38080 جنيهًا للشراء، متراجعًا بشكل واضح عن أسعار الأيام الماضية التي تجاوز فيها الجنيه الذهب حاجز 39 ألف جنيه، ويمثل هذا التراجع فرصة لمن يرغب في الادخار على المدى المتوسط.

سعر أوقية الذهب في مصر

بلغ سعر الأوقية الذهبية في السوق المحلي اليوم 170092 جنيهًا للبيع، و169203 جنيهًا للشراء.

سعر الأوقية عالميًا بالدولار

على المستوى العالمي، سجّلت الأوقية تراجعًا طفيفًا لتبلغ 3363.95 دولارًا، بعدما كانت أمس عند 3390 دولارًا، ما يعكس ضغطًا واضحًا على الأسعار العالمية بفعل قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفئدة أمس.

الجنيه الذهب يسجل هبوطًا ملحوظًا

سجل الجنيه الذهب (والذي يزن 8 جرامات من عيار 21) اليوم 38280 جنيهًا للبيع و38080 جنيهًا للشراء، ما يشير إلى استمرار موجة الانخفاض مقارنةً بأسعار بداية الأسبوع، حيث كان قد اقترب من مستوى 39 ألف جنيه.

هذا الانخفاض يأتي نتيجة التراجع المستمر في سعر عيار 21، وهو العيار المُعتمد في تصنيع الجنيه الذهب.

المقارنة بين الذهب للاستثمار والادخار

يشهد السوق تفاوتًا في تفضيلات المتعاملين بين شراء الجنيهات الذهبية والسبائك:

الجنيه الذهب (عيار 21) يُفضل للادخار على المدى المتوسط، مع سهولة في إعادة البيع، إلا أن مصنعيته تكون أعلى نسبيًا.

السبائك الذهبية (عيار 24) تُعد الخيار الأفضل للاستثمار طويل الأجل، نظرًا لانخفاض مصنعية تصنيعها، وتوفّرها بأوزان مختلفة تبدأ من جرام واحد وحتى كيلوجرامات.

أسباب هبوط أسعار الذهب في مصر اليوم

عدة عوامل تقف وراء انخفاض أسعار الذهب اليوم، من أبرزها:

تراجع سعر الأوقية عالميًا بعد تثبيت سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

انخفاض الطلب المحلي نتيجة ارتفاع الأسعار سابقًا وركود حركة الشراء في محلات الصاغة.

استقرار سعر صرف الدولار في البنوك ، مما خفّض من الضغط على أسعار الذهب محليًا.

ترقب قرارات اقتصادية محلية وعالمية خلال الأيام المقبلة، تدفع البعض لتأجيل قرارات الشراء.

توقعات أسعار الذهب في الأيام المقبلة

يتوقع خبراء سوق الذهب أن يستمر التذبذب في الأسعار خلال الأيام المقبلة، وسط حالة من الترقب العالمي للحرب الدارة بين إيران واسرائل، التي ستؤثر بشكل مباشر على سعر الدولار، ومن ثم على سعر الذهب.



وانخفضت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الخميس وذلك بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس وتثبيته لأسعار الفائدة دون تغيير الأمر الذي دعم مستويات الدولار ليزيد من الضغط السلبي على أسعار الذهب، إلا أن التوترات الجيوسياسية قد عملت على الحد من هبوط أسعار الذهب.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.1% ليسجل أدنى مستوى عند 3347 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3371 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3365 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

يأتي هذا بعد انخفاض آخر خلال تداولات الأمس بنسبة 0.6% ليبتعد الذهب عن المستوى 3400 دولار للأونصة الذي كسره منذ بداية تداولات هذا الأسبوع.



أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير عند المستوى 4.50% خلال اجتماعه يوم أمس ليوافق بهذا توقعات الأسواق.

بينما أظهرت توقعات أعضاء البنك الفيدرالي صورة ركود تضخمي ينتظر الاقتصاد ولكن بشكل معتدل.

فقد تراجعت توقعات النمو هذا العام إلى 1.4% من توقعاتهم السابقة عند 1.7%، بينما توقعوا ارتفاع التضخم إلى 3% بعد أن كانت التوقعات السابقة بنسبة 2.7%.



وبالنسبة لأسعار الفائدة فقد أبقى أعضاء البنك على توقعاتهم بخفض 50 نقطة أساس خلال هذا العام، ولكنهم خفضوا وتيرة خفض الفائدة خلال العامين المقبلين بمقدار 25 نقطة أساس.



من جهة أخرى أظهرت تصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول أن تأثير الرسوم الجمركية قد يستغرق بعض الوقت للتأثير على البيانات الاقتصادية بشكل واضح. ولكن الوضع الحالي يتناسب مع السياسة النقدية ومعدلات الفائدة الحالية.



تقليل وتيرة خفض الفائدة على المدى المتوسط إلى الطويل والتوقعات بارتفاع التضخم ساعد على ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي مقابل غيره من العملات، وهو الأمر الذي أثر بشكل سلبي على أداء الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار.



تسبب هذا في انخفاض أسعار الذهب يوم أمس عقب اجتماع الفيدرالي، ولكن نلاحظ أن الانخفاض كان تدريجي واستغرق وقت ملحوظ الأمر الذي يدل على وجود قوة وطلب على الذهب بشكل عام يمنع هبوطه بشكل كبير وسريع.



من جهة أخرى يستمر الصراع بين إيران والكيان الصهيوني لليوم السابق مع تزايد التوقعات بإمكانية تدخل الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر في دائرة الصراع، يأتي هذا بعد أن فشلت سبل التفاوض لوقف الحرب الحالية لتبقى التوترات الجيوسياسية متصاعدة بشكل كبير.



الوضع الغير مستقر في الشرق الأوسط يبقي الطلب متزايد على الذهب ويمنعه من الهبوط بشكل كبير، وبالتالي من المتوقع أن يستمر الترقب في تحركات الذهب تحسبا لأي تطور جديد في الأوضاع والذي سينعكس سريعا على حركة الذهب.