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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر وسبائك btc جميع الأوزان الخميس 19 يونيو 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر وسبائك btc جميع الأوزان الخميس 19 يونيو 2025
سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر وسبائك btc جميع الأوزان الخميس 19 يونيو 2025
عبد الفتاح تركي

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر .. يشهد سعر الذهب استقرارًا خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 19 يونيو 2025 وحتى الآن، مقارنة بآخر تحديث له منذ نحو ساعة، إذ سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4800 جنيهًا للبيع، و4775 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 24

تراجع سعر الذهب اليوم عيار 24 في مصر عند مستوى 5485.75 جنيه للبيع، و5457.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 22

سجل سعر الذهب اليوم عيار 22 داخل محلات الصاغة نحو 5028.5 جنيه للبيع، و5002.5 جنيه للشراء.

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سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر وسبائك btc جميع الأوزان الخميس 19 يونيو 2025

سعر الذهب اليوم عيار 21

بلغ سعر الذهب اليوم عيار 21، الفئة الأكثر مبيعا في محافظات مصر، مستوى 4800 جنيهًا للبيع، و4775 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة اليوم بـ 4114.25 جنيه للبيع، و4092.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 14

سعر الذهب اليوم عيار 14 في السوق المحلي سجل نحو 3200 جنيها للبيع، و3183.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 12

تراجع سعر الذهب عيار 12 في مصر عند مستوى 2742.75 جنيه للبيع، و2728.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر وسبائك btc جميع الأوزان الخميس 19 يونيو 2025

سعر الذهب اليوم عيار 9

سجل سعر الذهب اليوم عيار 9 في مصر نحو 2057.25 جنيه للبيع، و2046.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب الآن

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم في السوق المحلي عند 38400 جنيه للبيع، و38200 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب اليوم في مصر، وصل لـ 3375.04 دولار للبيع، و3374.75 دولار للشراء.

سعر سبائك الذهب الآن

سعر سبيكة ذهب 10 جرام btc اليوم

يفضّل كثير من المُستثمرين الادخار في سبائك الـــ btc بوصفها تُوفر كاش باك على مُنتجاتها من السبائك حين بيعها، إذ تُعطي في حالة الحفاظ على السبيكة مُغلفة على كل جرام 26 جنيها دمغة ومصنعية، أما في حالة نزع الغلاف فيتم رد 10 جنيهات فقط من قيمة المصنعية من دون دمغة، وجاء سعر سبيكة ذهب 10 جرام btc اليوم بنحو 59405 جنيه مصري.

سعر سبيكة ذهب 1 جرام btc اليوم

سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي 1 جرام سجل نحو 6065 جنيه مصري.

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر وسبائك btc جميع الأوزان الخميس 19 يونيو 2025

سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام btc اليوم

سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي 2.5 جرام سجل نحو 14850 جنيه مصري.

سعر سبيكة ذهب 5 جرام btc اليوم

سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي 5 جرام سجل نحو 29710 جنيه مصري.

سعر سبيكة ذهب 20 جرام btc اليوم

سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي 20 جرام سجل نحو 118680 جنيه مصري.

سعر سبيكة ذهب 50 جرام btc اليوم

سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي 50 جرام سجل نحو 295095 جنيه مصري.

سعر سبيكة ذهب 100 جرام btc اليوم

سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي 100 جرام سجل نحو 593290 جنيه مصري.

الذهب سعر الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 21 الآن سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر سعر الذهب اليوم عيار 24 سعر الذهب اليوم عيار 21 سعر الذهب اليوم عيار 18 سعر الذهب اليوم عيار 14 سعر الذهب اليوم عيار 12 سعر الذهب اليوم عيار 9 سعر الجنيه الذهب الآن سعر أونصة الذهب سعر سبائك الذهب الآن سعر سبيكة ذهب 10 جرام btc اليوم سعر سبيكة ذهب 1 جرام btc اليوم سعر سبيكة ذهب 25 جرام btc اليوم سعر سبيكة ذهب 5 جرام btc اليوم سعر سبيكة ذهب 20 جرام btc اليوم سعر سبيكة ذهب 50 جرام btc اليوم سعر سبيكة ذهب 100 جرام btc اليوم

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