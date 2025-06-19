سعر الذهب اليوم الخميس يشهد تغيرات.. وهذه قيمة عيار 21

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، وعبيدة أمير، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 19-6-2025.

سجل سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4131 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4820 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5508 جنيهاللجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 38560 جنيها.