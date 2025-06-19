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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سعر الذهب اليوم الخميس يشهد تغيرات.. وهذه قيمة عيار 21

الذهب
الذهب
البهى عمرو

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، وعبيدة أمير، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 19-6-2025.

سجل سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4131 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4820  جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5508 جنيهاللجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 38560 جنيها.

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