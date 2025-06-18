سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأربعاء ١٨ يونيو ٢٠٢٥

سعر الذهب عيار 21 الآن .. انخفض سعر الذهب الأربعاء قبيل ختام التعاملات المسائية، بعد أن سجل سعر الذهب عيار 21 في منتصف التعاملات نحو 4830 جنيها للبيع، لكنه انخفض في ختام التعاملات إلى مستوى 4820 جنيها للبيع، وسجلت أوقية الذهب نحو 3391.84 دولار.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب عيار 24

هبط سعر الذهب عيار 24 في ختام التعاملات اليوم إلى مستوى 5508.5 جنيه للبيع، 5485.75 جنيه للشراء.

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سعر الذهب عيار 22

انخفض سعر الذهب عيار 22 خلال التعاملات الختامية إلى مستوى 5049.5 جنيه للبيع، 5028.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 21

نقص سعر الذهب عيار 21 في نهاية التعاملات إلى مستوى 4820 جنيها للبيع، 4800 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سيطر الهبوط على سعر الذهب عيار 18 خلال التعاملات النهائية ليسجل نحو 4131.5 جنيه للبيع، 4114.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

هيمن الانخفاض على سعر الذهب عيار 14 في نهاية التعاملات ليسجل نحو 3213.25 جنيه للبيع، 3200 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر الذهب عيار 12 في الأسواق المحلية في مصر إلى مستوى 2754.25 جنيه للبيع، 2742.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 في سوق الصاغة المصرية نحو 2065.75 جنيه للبيع، 2057.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية نحو 38560 جنيها للبيع، 38400 جنيه للشراء.

جدول أسعار الذهب الآن

سعر الذهب في مصر الأربعاء 18 يونيو 2025

سعر الذهب بيع شراء

سعر الذهب عيار 24 5508.5 جنيه 5485.75 جنيه

سعر الذهب عيار 22 5049.5 جنيها 5028.5 جنيه

سعر الذهب عيار 21 4820 جنيها 4800 جنيها

سعر الذهب عيار 18 4131.5 جنيه 4114.25 جنيه

سعر الذهب عيار 14 3213.25 جنيه 3200 جنيه

سعر الجنيه الذهب 38560 جنيه 38400 جنيه

سعر الأوقية الذهبية 3391.84 دولار

3391.55 دولار