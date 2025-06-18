قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد محسن أبو النور: إيران لن تستسلم بسهولة أمام تهديدات واشنطن
نظير عياد: الإفتاء فن ومسئولية تتطلب إعدادا وتأهيلا شاملا
رئيس الوزراء يكشف لـ"صدى البلد" أهم تكليفاته لوزراء لجنة الأزمات
إيران توجه تحذيرا بإخلاء عدة مناطق في حيفا شمال إسرائيل
طلاب الثانوية الأزهرية بالإسكندرية يؤدون امتحان الصرف دون مشاكل
بعثة إيران لدى الأمم المتحدة ترد على تصريحات ترامب: تهديداته جبانة وأكاذيبه حقيرة
خبير عسكري: الصين تدعم إيران بالصواريخ.. واستمرار الحرب يهدد المنطقة
من المجد إلى المنفى.. معركة واحدة أطاحت بالإمبراطور نابليون بونابرت
مدبولي: الأموال الساخنة خرجت مؤقتًا بسبب صراع إيران وإسرائيل وستعود مع الاستقرار
مدبولي: افتتاح المتحف الكبير قريبا.. واستقرار اقتصادي وتحذير للتجار وطرح مطارات
أحمد داود ينشر صورا من أول يوم تصوير لفيلمه الجديد إذما
العدل: إطلاق خدمة الاستعلام عن مستندات طلاق وزواج الأجانب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأربعاء ١٨ يونيو ٢٠٢٥

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأربعاء 18.6.2025
سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأربعاء 18.6.2025
عبد الفتاح تركي

سعر الذهب عيار 21 الآن .. انخفض سعر الذهب الأربعاء قبيل ختام التعاملات المسائية، بعد أن سجل سعر الذهب عيار 21 في منتصف التعاملات نحو 4830 جنيها للبيع، لكنه انخفض في ختام التعاملات إلى مستوى 4820 جنيها للبيع، وسجلت أوقية الذهب نحو 3391.84 دولار.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب عيار 24

هبط سعر الذهب عيار 24 في ختام التعاملات اليوم إلى مستوى 5508.5 جنيه للبيع، 5485.75 جنيه للشراء.

اقرأ أيضًا:

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأربعاء 18.6.2025

سعر الذهب عيار 22

انخفض سعر الذهب عيار 22 خلال التعاملات الختامية إلى مستوى 5049.5 جنيه للبيع، 5028.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 21

نقص سعر الذهب عيار 21 في نهاية التعاملات إلى مستوى 4820 جنيها للبيع، 4800 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سيطر الهبوط على سعر الذهب عيار 18 خلال التعاملات النهائية ليسجل نحو 4131.5 جنيه للبيع، 4114.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

هيمن الانخفاض على سعر الذهب عيار 14 في نهاية التعاملات ليسجل نحو 3213.25 جنيه للبيع، 3200 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأربعاء 18.6.2025

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر الذهب عيار 12 في الأسواق المحلية في مصر إلى مستوى 2754.25 جنيه للبيع، 2742.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 في سوق الصاغة المصرية نحو 2065.75 جنيه للبيع، 2057.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية نحو 38560 جنيها للبيع، 38400 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأربعاء 18.6.2025

جدول أسعار الذهب الآن

سعر الذهب في مصر الأربعاء 18 يونيو 2025

سعر الذهب           بيع         شراء

سعر الذهب عيار 24   5508.5 جنيه          5485.75 جنيه

سعر الذهب عيار 22   5049.5 جنيها          5028.5 جنيه

سعر الذهب عيار 21   4820 جنيها            4800 جنيها

سعر الذهب عيار 18   4131.5 جنيه          4114.25 جنيه

سعر الذهب عيار 14   3213.25 جنيه        3200 جنيه

سعر الجنيه الذهب    38560 جنيه          38400 جنيه

سعر الأوقية الذهبية     3391.84 دولار    

   3391.55 دولار

الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 21 الآن سعر الذهب الآن سعر الذهب عيار 24

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

علي جمعة

علي جمعة: علامات الساعة ظهرت ويوم القيامة قادم بغتة لا محالة

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

إجازة 72 ساعة متواصلة للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة خلال أيام

إجازة 72 ساعة متواصلة للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة خلال أيام

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بقانون الإيجار القديم

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بشأن الإيجار القديم

الإيجار القديم

عضو بإسكان النواب: 3 أمور تكشف إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك

هيئة الرقابة النووية

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: الوضع الحالي في مصر آمن تمامًا

الإيجار القديم

بشرى سارة.. إجراءات حصول المستأجر على شقة بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

إيران وإسرائيل

جيش الاحتلال: دمرنا 3 مروحيات إيرانية في قاعدة عسكرية بكرمنشاه

أحمد موسى

15 مليون مشاهدة.. "على مسئوليتى" مع أحمد موسى يحقق ملايين المشاهدات منذ بداية الحرب بين إيران و إسرائيل

وزير الأوقاف

مكونات وأقسام المنصة الرقمية الجديدة لوزارة الأوقاف.. أسامة الأزهري يوضح

بالصور

اعتماد كلية طب ومستشفيات جامعة الزقازيق مؤسسيا كمركز تدريبي للبورد العربي

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

لـ دايت صحى.. طريقة عمل السيزر سلاط

سيزر سلاط
سيزر سلاط
سيزر سلاط

نادين نجيم تثير الجدل بإطلالتها فى أحدث جلسة تصوير

نادين نجيم
نادين نجيم
نادين نجيم

صغيرة ومكشوفة.. هوندا تطلق أغرب شاحنة كهربائية

هوندا
هوندا
هوندا

فيديو

المتهمين

القبض على قائدي سيارتين في حفل زفاف بالشرقية | فيديو

متهم - أرشيفية

اتصور فيديو.. القبض على عاطل بحوزته مخدرات بشبرا الخيمة

مدير التجنيد

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر| اعرف الشروط والتفاصيل

السيدة

سيدة تروي تعرضها للضـ.رب على يد طالبات إحدى المدارس الشهيرة بالتجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر في مواجهة الاستهداف المركب.. قافلة السموم اسم خادع ومشروع خبيث

محمود زيدان

محمود زيدان يكتب.. الذين يبلغون رسالات الله.. الشعراوي نموذجًا

المزيد