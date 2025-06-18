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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء.. أخبار تهمك

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.


وشهدت أسعار الذهب ارتفاعات خلال الفترة الأخيرة، ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية رشا مجدي، ونهاد سمير، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 18-6-2025.

سجل سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى  4114 جنيهاً للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4800  جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5485 جنيهاً للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 38400 جنيهاً.

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية رشا مجدي، ونهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 18 -6 -2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 
سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 50.19  جنيه للبيع و50.09 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 58.05 جنيه للبيع، و57.93  جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 68.08 جنيه للبيع، و67.93 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.38 جنيه للبيع، و13.35 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 164.01 جنيه للبيع، و163.63 جنيه للشراء.

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، وموعد انكسار موجة الطقس الحار.

وقالت منار غانم ، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة “صدى البلد”، إن منخفض الهند الموسمي يؤثر على مصر خلال هذه الفترة، وأنه بدأ منذ أسابيع وأن الفترة الحالية نشهد ارتفاع في نسب الرطوبة.

ولفتت إلى أن البلاد خلال الساعات الأخيرة نشهد انخفاضا في درجات الحرارة خلال الفترة المسائية، وأن ذلك بسبب نشاط الرياح القادم من شبة الجزيرة العربية، وأن البلاد في فترة النهار تشهد ارتفاعات في درجات الحرارة.

وأوضحت أن العظمى على القاهرة اليوم 33 درجة، وأن المواطنين تشعر أن درجات الحرارة أعلى من المعلن عنها، وأن البلاد من يوم الجمعة ستشهد ارتفاعات جديدة في درجات الحرارة، البلاد ستسجل 36 درجة.

وأشارت إلى أن منخفض الهند سيجعل نسب الرطوبة أعلى، خلال الفترة المقبلة، وأن الأسبوع المقبل بداية من الجمعة البلاد ستشهد أجواء حارة، ولذلك على المواطنين متابعة تعليمات الأرصاد.

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