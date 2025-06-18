جولد بيليون تكشف سيناريوهات الذهب مع اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

استقرت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء، حيث يتوخى المستثمرون الحذر قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم، بينما يتزايد الطلب على الملاذ الآمن مع استمرار تصاعد الصراع بين إيران والكيان الصهيوني وتقارير عن تدخل عسكري أمريكي مباشر محتمل.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضًا اليوم بنسبة 0.1% ليسجل أدنى مستوى عند 3370 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3395 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3384 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

لليوم الثاني على التوالي يستمر الذهب في التذبذب في نطاق ضيق من التداولات، بينما شهد السعر اليوم تراجع محدود في ظل استعداد الأسواق لتقبل قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من جلسة اليوم.

من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة، لكن المستثمرين سيتطلعون إلى مؤشرات على تخفيضات مستقبلية. وسيراقب المستثمرون عن كثب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب الاجتماع.

الجدير بالذكر أم استمرار البيانات الأمريكية الضعيفة يزيد من حذر المستثمرين قبل اجتماع الفيدرالي، فقد انخفضت مبيعات التجزئة الامريكية لشهر مايو بنسبة 0.9%، مما عزز توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا العام.

هذا وقد استمرت إيران والكيان الصهيوني في شن هجمات صاروخية جديدة ضد بعضهما البعض يوم الأربعاء، لتدخلا اليوم السادس من الصراع العنيف. وقد تصاعد الموقف أكثر مع تقرير صحيفة وول ستريت جورنال الذي أفاد بأن الرئيس دونالد ترامب يدرس توجيه ضربات عسكرية أمريكية محتملة لإيران، بما في ذلك استهداف قيادتها النووية ومطالبة طهران بـ"استسلام غير مشروط".

تزامن هذا مع نشر الجيش الأمريكي المزيد من الطائرات المقاتلة في الشرق الأوسط والعمل على توسيع نطاق نشر طائرات حربية أخرى.

فقد الذهب معظم مكاسبه الأخيرة في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد ظهور تقارير تفيد بأن إيران تسعى إلى وقف إطلاق النار. لكن تصاعد الضربات العسكرية وتحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصارمة ضد إيران أعادا إلى حالة من العزوف عن المخاطرة.



من جهة أخرى أشار مجموعة سيتي جروب المالية أن أسعار الذهب قد تشهد تراجع حاد خلال النصف الثاني من العام القادم بالمقارنة مع مستويات الأسعار الحالية، وأشارت أن أسعار الذهب قد تتراجع إلى مناطق 2500 – 2700 دولار للأونصة بسبب تراجع الطلب وتحسن معدلات النمو العالمية.

أيضاً توقعت سيتي جروب بنسبة 60% أن يستمر الذهب في التداول فوق المستوى 3000 دولار للأونصة خلال الربع السنوي القادم قبل أن يبدأ في الانخفاض.



وفي منحنى آخر أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب للأسبوع الرابع على التوالي، لتسجل التدفقات خلال الأسبوع المنتهي في 13 يونيو ارتفاع بمقدار 21.7 طن ذهب وهو أعلى مستوى منذ 6 أسابيع.