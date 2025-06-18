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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر فرصة لسداد مقدم جدية الحجز لحجز وحدة سكنية بـ سكن لكل المصريين7 لمتوسطي الدخل

أرشيفية
أرشيفية
آية الجارحي

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن اليوم هو آخر فرصة أمام المواطنين لسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية ورسوم التسجيل بمكاتب البريد المميكن لحجز وحدة سكنية ضمن الطرح الأول من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين7" للمواطنين متوسطي الدخل، وذلك عقب مد فترة الحجز لمدة أسبوعين تقريبًا استجابة للإقبال المتزايد من قبل المواطنين لحجز الوحدات المطروحة.

وأضاف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الطرح الأول من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين7" للمواطنين متوسطي الدخل يشهد طرح 15 ألف وحدة سكنية تقريبًا في العديد من المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الإعلان يشهد إقبالًا واضحًا من قبل المواطنين، حيث تقدم أكثر من 18 ألف مواطن لحجز الوحدات السكنية المطروحة، بينما قام 21024 مواطنًا بدفع مقدمات جدية الحجز، وسدد 23257 مواطنًا مصاريف التسجيل.

وأشارت  مي عبد الحميد إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سوف يقوم بمد فترة التقديم الإلكتروني ورفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني للتقديم https://shmff-reg.shmff.gov.eg  حتى يوم الأحد المقبل 22 يونيو 2025، وذلك لمنح الفرصة كاملة لجميع المواطنين الذين قاموا بسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية ورسوم التسجيل في مكاتب البريد المميكن.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه سوف يتم بعد ذلك البدء في فرز طلبات العملاء المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن الإعلان، وتحديد المنطبق وغير المنطبق عليهم الشروط، ثم يتم فتح باب تلقي طلبات التظلم من المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، ثم فرز طلبات التظلم المقدمة وتحديد الموقف النهائي بخصوصها.

واعلنت مي عبد الحميد أنه بعد تحديد موقف كافة العملاء سيتم إتاحة فترة تصل إلى عشرة أيام يتم خلالها دخول العميل المنطبق عليه الشروط على موقع إليكتروني - مخصص لهذا الشأن - لاختيار وحدة سكنية بعينها، علماً بأنه سيتم إرسال رسائل نصية للعملاء المنطبق عليهم الشروط محدد بها الموقع الإليكتروني الخاص بالحجز ومواعيد الحجز لكل مدينة.

وأضافت أنه يمكن للمواطنين الراغبين فى مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي : https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.

وزير الإسكان وحدة سكنية سكن لكل المصريين7 المبادرة الرئاسية فترة الحجز

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