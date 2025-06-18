أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21

شهدت أسعار الذهب ارتفاعات خلال الفترة الأخيرة، ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية رشا مجدي، ونهاد سمير، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 18-6-2025.

سجل سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4114 جنيهاً للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4800 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5485 جنيهاً للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 38400 جنيهاً.