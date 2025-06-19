تواصل أجهزة المحافظة جهودها المكثفة لإزالة المخالفات المتعلقة بطواحين وكسارات الذهب وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان للحفاظ على الموارد والثروات التعدينية والطبيعية وعلى رأسها معدن الذهب ، مع التصدى بكل شدة وحزم لمحاولات الإعتداء عليها والحد من إستنزافها حيث تم إزالة طواحين وكسارات للذهب المخالفة بمدن أسوان وإدفو بمساحة 6900 م2.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بتنظيم حملة مكبرة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية إستهدفت إزالة 5 حالات تعديات لطواحين وكسارات الذهب بطريق العلاقى بمساحة 2700 م2 ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أصحابها .

وفى نفس الإتجاه قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بتنفيذ حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 3 طواحين على مساحة 4200 م2 وذلك بقرية وادى الرديسية بالمشاركة مع الأجهزة الشرطية بقيادة اللواء عماد جبرة رئيس فرقة شمال ، والقوة المرافقة له ، وبالتنسيق مع الإدارة الزراعية وحماية الأراضى ، وفى حضور نواب رئيس المدينة والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة .

إزالة التعديات

هذا وفى ضوء تطبيق الخطة القومية لترشيد إستهلاك الكهرباء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قامت اللجان المشتركة داخل كل مركز ومدينة بالمرور الميدانى على جميع المنشآت والمبانى العامة والخاصة والأنشطة التجارية وكافة المحال العامة للتأكد من الإلتزام بتطبيق خطة ترشيد الإستهلاك للكهرباء ، وتم متابعة المنظومة من خلال أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بإشراف العميد أحمد موسى ، وأيضاً شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس أحمد صديق .

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على مسئولى الجهات المعنية بغلق المحلات التجارية مساءاً طبقاً للمواعيد التى تم تحديدها من وزارة التنمية المحلية ، مع إطفاء إنارة الشوارع ليلاً طبقاً لما هو متبع ، مع مراعاة الأماكن ذات الطبيعة الأمنية.