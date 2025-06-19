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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يلتقى رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد عبد الفتاح

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى داخل مقر الإكاديمية بطريق السادات ، وذلك فى حضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، وأعضاء هيئة التدريس .

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بهذا الصرح التعليمى المتميز الذى يعتبر علامة مضيئة ومشرقة داخل المحافظة لما تقدمة من مستوى تعليمى راقى وحضارى لأبناء المجتمع الأسوانى .

وقدم محافظ أسوان شكره للدور الوطنى الذى تقوم به الأكاديمية لتقديم الإستشارات الهندسية والعلمية النموذجية لأى مشروعات تنموية وخدمية تقام على أرض المحافظة .

فيما قدم الدكتور إسماعيل عبد الغفار خالص شكره وتقديره لمحافظ أسوان لتنفيذ المشروع التنموى والخدمى الكبير الذى يشهده طريق السادات لأول مرة لرفع كفاءته وتجميله وتوسعته بما سيساهم فى خدمة حركة المترددين عليه من المواطنين والطلاب والأفواج السياحية .

وأكد على أن الأكاديمية جاهزة لدعم أعمال التطوير والتجميل بأسلوب علمى محكم وممنهج مما يؤتى ثماره الإيجابية فى أقرب وقت داخل أجمل مقصد سياحى عالمى وهو محافظة أسوان .

الأكاديمية العربية 

فيما حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على لقاء العديد من الأفواج السياحية الأسبانية خلال زياراتهم للمحافظة وتجولهم بالبازارات المتواجدة بطول الطريق ، وأجرى الدكتور إسماعيل كمال حوار معهم فى حضور نائبه المهندس عمرو لاشين ، وإستمع لمقترحاتهم .

وأكد المحافظ على ترحيب عروس المشاتى بالزائرين من مختلف الجنسيات فى أى وقت للإستمتاع بالمقومات الفريدة التى تمتلكها من تنوع المنتج والأنماط السياحية من السياحة النيلية والبيئية والعلاجية والترفيهية والثقافية والأثرية والسفارى والصيد .

ولفت المحافظ إلى أن أسوان جاهزة لإستقبال أى أفواج سياحية للتمتع بسحر الطبيعة الخلابة التى تتميز بها زهرة الجنوب ، وأن ما يتم تنفيذه من أعمال تطوير بطريق السادات يهدف إلى الإرتقاء بهذا الطريق الحيوى وتحويله لواجهة جمالية وحضارية مشرفة ، وخاصة أنه يعتبر من المسارات الهامة للحركة السياحية.

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