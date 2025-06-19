أسوان في 24 ساعة.. مفتاح المدينة لمجدى يعقوب وإزالة للإشغالات

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاربعاء الموافق : 18/6/2025 احداث متنوعة .

توقيع الكشف الطبى المجانى لـ1000مواطن ومواطنة بقافلة طبية بقرية المقلة بأبوالريش بأسوان

تواصل مديرية الشئون الصحية تنفيذاً لتكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً فى المناطق النائية ، وخاصة القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة ".

حيث تم تنظيم قافلة طبية داخل قرية المقلة بأبو الريش بحرى بمركز أسوان ، وقد إستمرت أعمال القافلة على مدار يومين.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن القافلة الطبية نجحت فى توقيع الكشف على 1000 مواطن ومواطنة .

إطلاق برنامج (مصر جميلة) لاكتشاف ودعم الموهوبين بقصر ثقافة أبو سمبل السياحية

من أجل إكتشاف ورعاية المواهب الفنية والأدبية وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تم إنطلاق فعاليات برنامج " مصر جميلة " لإكتشاف ودعم الموهوبين والذى يستمر لمدة خمس أيام بقصر ثقافة أبوسمبل السياحية.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أهمية هذا البرنامج الثقافى ودوره فى تكوين وتشكيل الشخصية وتنمية وتشجيع المهارات الابتكارية والمواهب الفنية والثقافية لدى أبنائنا الأطفال والنشء والشباب والمساهمة فى تخريج جيل من التميزين القادرين على رفع الوعى الثقافى بالمجتمع بالشكل المطلوب.

جهود متنوعة

محافظ أسوان يتفقد أعمال الصرف الصحي بمنطقة الكرور نائب محافظ أسوان يقود حملة لإزالة 350 حالة إشغال بالسوق السياحى

محافظ أسوان يهدي مفتاح المدينة لجراح القلب العالمي مجدي يعقوب



أهدى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مفتاح المدينة للدكتور مجدى يعقوب جراح القلب العالمى تقديراً لدوره الوطنى ورسالته الإنسانية والطبية والعلمية والبحثية التى يقدمها للعالم أجمع ، وأثناء زيارة المحافظ فى حضور الدكتور محمد زكريا مدير المركز .

أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه جارى التنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى ، ووزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل لإطلاق أسم السير مجدى يعقوب على محور وكوبرى بديل خزان أسوان تقديراً وعرفاناً ورداً للجميل لأبرز الرموز الوطنية المخلصة والأيقونة الإنسانية وفخر مصر.

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، مركز العزيمة بمدينة أسوان الجديدة بمرافقة الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ.

وشملت جولة المحافظ ومدير الصندوق ومرافقوه الاستماع لعرض تقديمى عن مكونات وخدمات المركز بالقاعة الرئيسية ، مع تفقد عدد من غرف الإقامة، والمطعم والمطبخ الرئيسى ، وأيضاً غرف الأنشطة المتنوعة ، والعيادات الطبية ، والملعب الرئيسى .

نائب محافظ أسوان يقود حملة لإزالة 350 حالة إشغال بالسوق السياحى

قاد المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان حملة مكبرة بالسوق السياحى والشوارع الجانبية الملحقة به برفقة رئيس مركز ومدينة أسوان إبراهيم سليمان ، ونوابه ورؤساء الأحياء والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية ، ومسئولى شرطة المرافق.

وأسفرت جهود الحملة عن رفع 350 حالة إشغال شكلت كراسى وفاترين وتندات وأسطوانات بوتاجاز حيث يتم ذلك بهدف الحد من العشوائية داخل مدينة أسوان وتسهيل حركة المواطنين والأفواج السياحية الزائرة ، وأيضاً من أجل الحفاظ على مكتسبات التطوير والتجميل التى شهدها السوق ، ولخلق واجهة حضارية وجمالية لهذة المناطق على الوجه الأكمل .

محافظ أسوان يتفقد أعمال الصرف الصحي بمنطقة الكرور

قاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، الأعمال التي تقوم بها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لزيادة قدرة وسعة المطابق المربوطة على الخط الرئيسي لمحطة ( 11 ) بالكرور للقضاء على المشاكل التى كانت تنتج عن المطابق القديمة من الطفح المتكرر.

وخلال تفقده للأعمال برفقة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد الشافي معاون المحافظ ومسئولي الهيئة القومية وشركة المقاولون العرب.