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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يهدي مفتاح المدينة لجراح القلب العالمي مجدي يعقوب

محافظ أسوان ومجدى يعقوب
محافظ أسوان ومجدى يعقوب
محمد عبد الفتاح

أهدى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مفتاح المدينة للدكتور مجدى يعقوب جراح القلب العالمى تقديراً لدوره الوطنى ورسالته الإنسانية والطبية والعلمية والبحثية التى يقدمها للعالم أجمع ، وأثناء زيارة المحافظ فى حضور الدكتور محمد زكريا مدير المركز .

أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه جارى التنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى ، ووزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل لإطلاق أسم السير مجدى يعقوب على محور وكوبرى بديل خزان أسوان تقديراً وعرفاناً ورداً للجميل لأبرز الرموز الوطنية المخلصة والأيقونة الإنسانية وفخر مصر .

والذى ساهم بخدماتها الجليلة فى توفير خدمة طبية مجانية بشكل راق وحضارى وجودة عالية ، وتحويل عروس المشاتى لقبلة للسياحة العلاجية فى ظل تقديم العلاج للوافدين من الدول الصديقة ليثبت بأن مصر دائماً غنية بعلمائها ومبدعيها والذين لهم أكبر الأثر فى أن تكون أم الدنيا والقلب النابض للحضارة الإنسانية .

السير مجدى يعقوب

ولفت إلى أن المحافظة حريصة على تقديم الدعم الكامل لإستكمال تقديم المركز لخدماته ، فضلاً عن الاهتمام بمواصلة تطوير المنطقة المحيطة بالمركز ، وتكثيف أعمال النظافة العامة بالطريق المؤدى إليه ليكون دائماً واجهة مشرفة لإستقبال الحالات المرضية المترددة عليه من داخل وخارج مصر .

فيما قدم الدكتور مجدى يعقوب شكره لمحافظ أسوان على حرصه لزيارة المركز ، وجهوده لتقديم أوجه الدعم له لأداء رسالته السامية على أكمل وجه .

والجدير بالذكر أن مركز الدكتور مجدى يعقوب يشهد سنوياً إجراء ما يزيد على 4500 تدخل طبى ما بين جراحات قلب مفتوح وقساطر قلبية ، كما يتم إجراء الكشف بالعيادات خلال العام لما يزيد على 45 ألف مريض ، ويضم المركز 100 سرير موزعة على عدة أقسام منها قسم الرعاية المركزة للأطفال والكبار ، وأيضاً غرفتين عمليات مجهزتين بنظام الكبسولات الأمريكية ، بجانب قسم رعاية فندقية ، بالإضافة إلى قسم رعاية قسطرة القلب، فضلاً عن العيادات الخارجية وغرف فندقية للمرضى ، وقسم للأبحاث العلمية والتدريب لإعداد كوادر بشرية وجيل ثانى من الأطباء والممرضين والفنيين الشباب المؤهلين على أعلى مستوى للتعامل مع المرضى والمساهمة فى التخفيف من آلامهم  .

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